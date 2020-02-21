ريجيكامب: يجب ألا نكرر أخطاء مباراة الـ 5

المصدر: أحمد طارق ■دبي

أكد مدرب الوصل، الروماني لورينت ريجيكامب، جاهزية فريقه لخوض مباراة العين في كأس رئيس الدولة، غداً، على استاد آل نهيان في نادي الوحدة في أبوظبي، مشيراً إلى أن «الفهود» يجب ألا يكرر الأخطاء التي ارتكبها في مباراته السابقة أمام «الزعيم» في الجولة الـ14 من دوري الخليج العربي، التي انتهت بخسارة كبيرة للوصل بخمسة أهداف دون رد.

وقال ريجيكامب، في مؤتمر صحافي، أمس: «سنلعب مباراة أخرى قوية ومهمة أمام العين، وهذه المرة المباراة ستكون في الكأس، إذ إنها مباراة واحدة، ويجب أن يكون هناك فائز واحد، لذلك يجب أن نكون في كامل تركيزنا، وأن نقدم كل ما لدينا حتى نحقق الفوز بالمباراة».

وأضاف: «بدأنا مباراتنا السابقة أمام العين بشكل سيئ، واستقبلنا هدفين في أول 10 دقائق، بينما تحسن الأداء، ولعبنا بصورة جيدة، وصنعنا أكثر من فرصة خطرة، وأهدرنا فرصتين أو ثلاث فرص، ولكننا لم نكن في يومنا».

وأشار المدرب الروماني إلى جاهزية جميع اللاعبين في صفوف الوصل، باستثناء الأسماء التي تغيب منذ فترة طويلة عن قائمة الفريق، بينما شدد على أن «الإمبراطور» يخوض مسابقة كأس رئيس الدولة بهدف المنافسة على اللقب، وقال: «نعلم أن بطولة الكأس هي آخر فرصة لنا للمنافسة على لقب في الموسم الحالي، ونحن حالياً في دور الثمانية، ولكننا يجب أن نتعامل مع المباراة كأننا نلعب النهائي، وهذه هي طبيعة مباريات الكأس، يجب أن تخوض كل مباراة كأنها النهائي».

وختم ريجيكامب تصريحاته بالحديث عن نادي العين، وقال: «سنلعب أمام فريق كبير، يضم مجموعة من اللاعبين الجيدين، لذلك أكرر حديثي دوماً للاعبين بأننا يجب أن نؤدي المباراة بتركيز كبير، وأن نتجنب الأخطاء التي تكلفنا دخول أهداف سهلة في مرمانا».