لا طعون في انتخابات اتحاد كرة القدم

المصدر: الإمارات اليوم-دبي

عقدت لجنة الاستئناف على قرارات اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد كرة القدم اجتماعها الثاني، اليوم، بمقر الاتحاد في دبي، برئاسة مايد محمد المراشدة ، إذ أعلنت اللجنة في بيان صحافي صادر من اتحاد الكرة أنها لم تتلق أي طعون على المرشحين لانتخابات الاتحاد للدورة الانتخابية 2020 / 2024 وذلك حتى موعد انعقاد اجتماع اللجنة عند الخامسة من مساء اليوم وهو اليوم الأخير لاستقبال الطعون وفقاً للجدول الزمني المعتمد من قبل لجنة الانتخابات، علما أن الانتخابات ستجرى في 12 مارس المقبل.

يذكر أن الانتخابات شهدت ترشيح 13 مرشحا سيتم اختيار ثمانية من بينهم لعضوية مجلس إدارة الاتحاد بجانب ثلاثة مرشحين آخرين تم ترشيحهم من قبل المرشح لمنصب رئيس الاتحاد.

وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات قد اعتمدت اسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد وقامت بدورها بفتح باب الطعون .