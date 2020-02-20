70 مشاركاً يحلقون في بطولة دبي للطيران اللاسلكي

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة دبي ماسترز للطيران اللاسلكي، عن مشاركة 70 طياراً من 22 دولة في النسخة الثانية التي تُقام خلال الفترة من 26 إلى 28 مارس المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يتنافسون على جوائز مالية تبلغ 70 ألف دولار أميركي.

وعقدت اللجنة المنظمة مؤتمراً صحافياً أول من أمس، بحضور رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية نصر النيادي، وأمين عام اتحاد الإمارات للرياضات الجوية محمد يوسف، ونائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، خليفة العليلي، ومدير عام البطولة رئيس لجنة الطائرات اللاسلكية وأجهزة التحكم عن بُعد في الاتحاد طارق السعدي.

وأكد نصر النيادي، أن نجاح النسخة الأولى من البطولة كان دافعاً كبيراً أمام مشاركة نخبة الطيارين حول العالم في هذا الحدث الدولي الكبير.

وقال: «سيكون من بين المشاركين أفضل 15 طياراً حول العالم، وهذا الأمر من شأنه أن يرفع مستوى وقوة المنافسة».

وأوضح النيادي أن: «البطولة ستُقام هذا العام تحت شعار (سماء دبي تجمعنا)، في نادي سكاي هب آر سي في منطقة الليسيلي، ونهدف من هذا الشعار إلى تعزيز مكانة دبي كملتقى عالمي لتجمع الشعوب تحت مظلة الحب والسلام».

من جانبه، أكد خليفة العليلي أن اللجنة المنظمة بصدد إقامة العديد من الفعاليات للعائلات والأطفال، لتحفيزهم على الحضور والمشاركة في هذا الحدث الكبير.

وقال: «سيتم توجيه الدعوة إلى طلاب الجامعات للحضور للاطلاع على آخر التطورات التي يشهدها عالم الطيران اللاسلكي».

من جهته، قال طارق السعدي إن البطولة ستضم مسابقة دولية وأخرى خليجية، حيث ستخصص الفئة الدولية للمحترفين وستشهد مشاركة ثلاثة طيارين من الإمارات، فيما ستكون الفئة الخليجية مفتوحة للمواطنين والمقيمين في الدولة وفي دول مجلس التعاون.

وأضاف: «ستشهد البطولة إلى جانب فئة الخليجيين أربع منافسات هي الهليكوبتر، والطائرات النفاثة، وطائرات البروب، بالإضافة إلى السيارات اللاسلكية من فئة الدراق وأيضاً الدريفت».

70

ألف دولار جوائز بطولة دبي ماسترز للطيران اللاسلكي.