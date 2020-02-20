5 معارك كروية منتظرة في السوبر المصري

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

تتجه أنظار العرب كافة والمصريين خاصة صوب استاد محمد بن زايد عند التاسعة من مساء اليوم، لمتابعة قمة مباراة الأهلي والزمالك التي تُقام على كأس السوبر المصري، في نسخته الـ17.

وتحظى المواجهة باهتمام إعلامي وجماهيري كبير في ظل المعطيات التي طرأت عليها بعد تتويج الزمالك بلقب السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي بالفوز عليه 3-1، ومواصلة الأهلي انتصاراته المحلية محققاً رقماً قياسياً بالفوز في 15 مباراة متتالية مقترباً من الحفاظ على لقب بطولة الدوري.

ويبقى ظهور محمود عبدالمنعم الشهير بـ«كهربا»، هو الحدث الذي فرض نفسه ضمن خمسة حروب ستعبر من نفق القمة المصرية.

ولعب كهربا من قبل للزمالك قبل أن يفسخ اللاعب العقد من جانبه، وينتقل إلى الغريم التقليدي الأهلي بعد العبور عبر بوابة نادي أفيس البرتغالي.

وتسلط «الإمارات اليوم» في هذا التقرير الضوء على خمس معارك كروية متوقع أن تشهدها قمة الأهلي والزمالك.

1- كهربا

ستكون الأنظار مسلطة على لاعب الزمالك السابق «كهربا»، وما يمكن أن يقدمه في أول اختبار حقيقي بعد انتقاله للقلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية، على أرض الميدان، لكن يبقى المشهد الأكثر إثارة والمتوقع أن يحدث على منصة التتويج حينما يلتقي رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور والذي يتوعده في مناسبات عدة بالإيقاف.

2- كارتيرون

يظهر مدرب الزمالك، الفرنسي كارتيرون، في مواجهة فريقه السابق الأهلي، والذي سبق أن قاده في الموسم قبل الماضي، وصعد معه لنهائي دوري أبطال إفريقيا قبل أن يخسر من الترجي في النهائي.

ويأمل مدرب الزمالك أن يواصل صحوته مع القافلة البيضاء حينما قاده للصعود للدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا، والفوز بلقب السوبر القاري الأسبوع الماضي.

3- مرتضى وعبدالحفيظ

يترقب الكثيرون ظهور مرتضى منصور، الذي اعتاد أن يهاجم رئيس الأهلي محمود الخطيب في العديد من المناسبات، بيد أن الأخير لم يصدر عنه أي تصريح في حق نظيره بالزمالك، الا أن مدير الكرة في الأهلي سيد عبدالحفيظ يعد أكثر مسؤول في الأهلي يهاجم مرتضى منصور وسخر منه في العديد من المناسبات.

4- سجل فايلر

يتسلح الأهلي بخبرة مدربه السويسري فايلر، الذي استطاع أن يحقق طفرة كبيرة على أداء الأهلي لم تحدث منذ عصر المدرب البرتغالي الشهير مانويل جوزيه، إذ استطاع في أول ظهور له في القيادة الفنية للأهلي أن يحصل على لقب السوبر من الزمالك، عندما فاز عليه 3-2.

5- تفوق الأحمر

يتصدر الأهلي المشهد في بطولة السوبر المصري، إذ حصد اللقب في 11 مرة سابقة من بينها خمس مرات على حساب الزمالك، من أصل ست مواجهات، في حين لم يتمكن الزمالك من نيل اللقب سوى ثلاث مرات فقط، وفاز كل من حرس الحدود والمقاولون، مرة واحدة.

وتبادل الأهلي والزمالك الفوز في النسختين السابقتين اللتين أقيمتا في العين وأبوظبي، فيما كان أول لقاء جمعهما في السوبر عام 2003، وفاز الأحمر بضربات الترجيح 3-1.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في السوبر

2003: فوز الأهلي بضربات الترجيح 3-1.

2008: فوز الأهلي 2-0.

2014: فوز الأهلي بضربات الترجيح 5-4.

2015: فوز الأهلي 3-2.

2016: فوز الزمالك بضربات الترجيح 3-1.

2019: فوز الأهلي 3-2.