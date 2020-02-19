«الزعيم» يفقد شخصيته «الآسيوية» بالهزيمة الثانية

المصدر: معاذ كمبال - العين

تواصلت معاناة فريق العين في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد أن تعرض للخسارة الثانية على التوالي في دور المجموعات، أمس، بنتيجة 1-2، وهذه المرة على يد فريق النصر السعودي بالمباراة التي جمعت الفريقين على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الثانية، ليفقد «الزعيم» شخصيته الآسيوية، ويستمر بلا رصيد بعد جولتين، بعد أن كان قد تعرض في الجولة الأولى لخسارة رباعية على يد سيبهان.

وأصبح العين، الذي توج عام 2003، بلقب المنافسة، مطالباً بالفوز في مبارياته الأربع القادمة، وانتظار تعثر المنافسين ليحصل على بطاقة مؤهلة لدور الـ16.

وانطلقت المباراة بضغط من الضيوف منذ الدقائق الأولى، ما أدى لتراجع لاعبي العين لمناطقهم الدفاعية، والاعتماد على الأطراف بشكل واضح للقيام بالهجمات المرتدة السريعة، واستثمر أصحاب الأرض خطأ دفاعياً، وقع فيه المدافع نايف موسى حينما خطف منه المهاجم لابا كودجو الكرة ومررها لزميله عمر ياسين الذي سددها في الشباك ليضع «الزعيم» في المقدمة في الدقيقة 18.

واستفاد لاعبو فريق العين من الهدف المبكر، الذي كان له الأثر الواضح في منحهم الثقة اللازمة، ليسيطروا على مجريات اللقاء، بينما انتهى الشوط الأول مع أفضلية للضيوف الذين حصلوا على فرص عدة لكن معظمها ضل الشباك بينما ألغى حكم المباراة نواف عبدالله هدفاً سجله لاعب النصر، عبدالرزاق حمدالله، في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بداعي التسلل.

وعلى غرار الشوط الأول، الذي انتهى بأفضلية نصراوية من جانب الأداء، فقد واصل الفريق ذاته ضغطه على مرمى الحارس خالد عيسى، وهو ما نتج عنه تسجيل هدف التعادل بعد محاولات عدة، وذلك حينما نفذ نورالدين مرابط ضربة حرة داخل منطقة الجزاء، حولها مختار علي بطرف قدمه في شباك العين بالدقيقة 57.

ووجد مدرب فريق العين نفسه في موقف صعب، إذ إن التعادل لا يشفع لفريقه للمنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة لدور الستة عشر، وهو ما دفعه لتغيير استراتيجيته بشكل كامل وإجراء ثلاثة تبديلات في غضون سبع دقائق بدخول جمال معروف ومحسن عبدالله وبندر الأحبابي، ما رفع خطورة الجانب الهجومي، وفي الوقت الذي كان فيه الجميع ينتظرون هدفاً لأصحاب الأرض، خطف لاعب النصر عبدالرزاق حمدالله الكرة من الحارس خالد عيسى، وسجل هدف الفوز في الدقيقة 80.

العين مطالب بالفوز في مبارياته الأربع المقبلة، وانتظار تعثر المنافسين، ليحصل على بطاقة مؤهلة.