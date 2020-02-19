5 سلبيات تكبّدها شباب الأهلي من الخسارة أمام الهلال

المصدر: أحمد طارق - دبي

أهدر شباب الأهلي فرصة ثمينة لتحقيق الفوز على الهلال السعودي، وخسر بهدفين مقابل هدف، أول من أمس، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا، إذ إنه رغم الترشيحات التي منحت حامل لقب البطولة القارية أفضلية الفوز بالمباراة، إلا أن شباب الأهلي كان بإمكانه تحقيق فوزه الأول في البطولة.

وخاض الهلال السعودي المباراة وسط إرهاق كبير للاعبين، إذ لم يقدم «الأزرق» المردود المنتظر منه، بعدما لعب مباراته الثالثة خلال أسبوع، بينما أهدر شباب الأهلي تقدمه بالهدف الأول عن طريق يوسف جابر، قبل أن يرد الفرنسي غوميز بإحراز هدفين لمصلحة الفريق الضيف، كما أن «فرسان دبي» لم يستفد من الحضور الجماهيري الكبير الذي ساند الفريق، إلى جانب مباراة شباب الأهلي أمام النصر في نهائي كأس الخليج العربي.

وبات شباب الأهلي في موقف صعب بعد الخسارة أمام الهلال، إذ تكبّد خمس سلبيات، «الإمارات اليوم» تستعرضها على النحو التالي:

خسارتان

تعقّد موقف شباب الأهلي في المنافسة على إحدى البطاقتين المؤهلتين إلى دور الـ16، بعدما تلقى الفريق خسارته الثانية على التوالي، إذ خسر في الجولة الأولى أمام باختاكور الأوزبكي بهدفين مقابل هدف، وهي النتيجة نفسها التي خسر بها أمام الهلال السعودي، ليحتل المركز الثالث من دون رصيد من النقاط بفارق الأهداف عن شاهر خودرو الإيراني، بينما يتصدر الترتيب باختاكور برصيد ست نقاط بفارق الأهداف عن الهلال، وبات شباب الأهلي بحاجة إلى الفوز في مبارياته الأربع المقبلة، وأن تخدمه نتائج المباريات الأخرى.

الخسارة الثامنة

واصل المدرب الأرجنتيني، رودولفو أروابارينا، سجله السلبي في بطولة دوري أبطال آسيا، خصوصاً أنه خاض حتى الآن ثماني مباريات خسرها جميعاً، بعدما شارك للمرة الأولى مع الوصل في نسخة 2018، وخسر حينها «الإمبراطور» مبارياته الست، بواقع مرتين أمام كل من ناساف الأوزبكي والسد وبيروزي الإيراني، قبل أن يخسر مباراتين مع شباب الأهلي أمام باختاكور والهلال، إذ يواجه المدرب الأرجنتيني انتقادات حادة من جمهور النادي، بسبب التشكيلة التي خاض بها اللقاء، واعتماده على ثلاثة لاعبين في خط الوسط، والتركيز على الجوانب الدفاعية بصورة مبالغ بها.

غياب الانتصارات

بات شباب الأهلي يمرّ بأسوأ فتراته منذ بداية الموسم، بعدما تواصل غياب الانتصارات عن الفريق، للمباراة الرابعة على التوالي، خصوصاً أنه خسر خمس نقاط في آخر مباراتين له في الدوري، بالتعادل مع الفجيرة من دون أهداف والخسارة أمام الجزيرة بهدفين مقابل هدف، بينما خسر مباراتين في دوري أبطال آسيا، وأصبح موقفه في البطولة القارية صعباً للغاية، كما أن الغيابات التي يعانيها الفريق، بإصابة كل من البرازيلي ليوناردو دي سوزا، ووليد عباس، أسهمت بشكل كبير في تراجع المردود في الدفاع والهجوم.

الضغط في الكأس

سيخوض شباب الأهلي مواجهة حاسمة في دور الثمانية من بطولة كأس رئيس الدولة، الجمعة المقبلة، أمام بني ياس، إذ سيكون تحت الضغط في هذه المباراة، خصوصاً بعد الخسارة أمام الهلال، ما يجعل أمام شباب الأهلي خياراً واحداً هو تحقيق الفوز على «السماوي»، حتى يتجاوز الكبوة التي يمر بها، بينما يعيش بني ياس أفضل فتراته منذ بداية الموسم، بتحقيق الفوز بثلاث مباريات في آخر أربع جولات بالدوري، على النصر وعجمان والظفرة، بينما خسر أمام الوحدة، وسيخوض مواجهة الكأس أمام شباب الأهلي بأفضلية معنوية وبدنية، إذ لم يخُض أي مباراة منذ 12 يوماً.

التركيز على الدوري

أصبح شباب الأهلي في موقف حرج، بعدما كان مرشحاً للمنافسة على جميع البطولات في الموسم الحالي، إلا أن الفريق خسر لقبَي كأس سوبر الخليج العربي أمام الشارقة، وكأس الخليج العربي أمام النصر، بينما تعقد موقفه مبكراً في دوري أبطال آسيا، كما يخوض مباراة صعبة أمام بني ياس في كأس رئيس الدولة، في المقابل لا يعيش الفريق أفضل فتراته في الدوري، وفي الوقت نفسه تحسنت نتائج العين الذي قلص الفارق مع شباب الأهلي إلى خمس نقاط، وقد يجد المدرب الأرجنتيني، رودولفو أروابارينا، نفسه أمام خيار واحد، هو التركيز على الدوري فقط، حتى لا يخسر جميع البطولات.

• واصل المدرب الأرجنتيني أروابارينا سجله السلبي في دوري أبطال آسيا، إذ خاض ثماني مباريات خسرها جميعاً.

• سيخوض شباب الأهلي مواجهة حاسمة في دور الثمانية من كأس رئيس الدولة، الجمعة المقبلة، أمام بني ياس.