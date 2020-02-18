التونسية جابر تُقصي المصنفة الـ 18 على العالم في «تنس دبي»

المصدر: جوني جبور - دبي

سجلت اللاعبة التونسية أُنس جابر المصنفة 45 على العالم، أولى مفاجآت بطولة «سوق دبي الحرة» لتنس المحترفات، بعد تمكنها أمس من إقصاء المصنفة 18 على العالم الأميركية إليسون ريسك، وحسمت جابر المواجهة بمجموعتين لواحدة (7-6 و1-6 و6-3)، لتتأهل إلى الدور الثاني من البطولة المقامة حالياً في نسختها الـ20 على ملاعب «سوق دبي الحرة» في دبي.

وضربت أنس موعداً غداً مع المصنفة الثانية عالمياً وبطلة «تنس دبي» لعام 2015 الرومانية سيمونا هاليب، في مهمة تبدو صعبة على التونسية التي ستواجه طموحات منافستها الرومانية الساعية لاستعادة لقبها، كما نجحت أنس في رد اعتبارها من اللاعبة الأميركية إليسون، خصوصاً أن الأخيرة سبق لها ان فازت على النجمة التونسية في بطولة ميامي الأميركية في 2018 بمجموعتين دون رد (6-7 و4-6).

واحتاجت أنس إلى ساعتين و9 دقائق لضمان انتصارها على الأميركية إليسون، بعد مجموعة أولى امتدت لـ57 دقيقة، قبل أن تحسمها التونسية بكسر التعادل (7-6)، واتبعت بمجموعة ثانية عانت خلالها أنس إصابة في القدم اضطرتها لدخول الطاقم الطبي لعلاجها، وأسفرت عن خسارتها (1-6)، قبل أن تستعيد التونسية نشاطها في المجموعة الثالثة والأخيرة، وتنجح في كسر إرسال منافستها في مناسبتين، ما منح حسم المجموعة (6-3) وبزمن بلغ 41 دقيقة.

سفيتولينا: الرقم «1» خارج طموحاتي.. الهدف أولمبي

قالت بطلة «تنس دبي» في نسختي 2017 و2018، الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، المصنفة رابعة على العالم، إنها عازمة على استعادة لقبها في «تنس دبي»، وإن أهدافها لموسم 2020 ستكون خارج طموحات المصنفة رقم «1» على العالم، في ظل التركيز بصورة أكبر على تمثيل بلدها في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

هاليب سعيدة بفرصة لقاء الأسطورة البلجيكية كيم

قالت المصنفة الثانية على العالم، وبطلة «تنس دبي» لنسخة 2015 الرومانية سيمونا هاليب، في تصريحات صحافية، إنها سعيدة بالعودة إلى دبي مرة أخرى، في فرصة سانحة لعودة لقائها مجدداً أسطورة التنس البلجيكية كيم كليسترز عقب اتخاذ الأخيرة قرار العودة عن اعتزالها ومزاولة اللعب بعد انقطاع دام تسع سنوات.

الإسبانية نافارو تفشل في اجتياز الأدوار التأهيلية

فشلت الإسبانية كارلا سواريز نافارو، المصنفة 59 عالمياً، في حجز مقعدٍ لها في الأدوار الرئيسة لبطولة دبي، عقب خسارتها أمس، في ختام الدور التأهيلي أمام الرومانية سورانا كريستيا المصنفة 70، إذ حسمت الرومانية سورانا المباراة بمجموعتين لمجموعة واحدة (6-2 و1-6 و6-4)، وامتدت لساعة و52 دقيقة.