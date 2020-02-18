الوحدة «آخر سعادة».. ومستوى تيغالي مقلق

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

عاد الوحدة من مدينة أربيل العراقية بفوز ثمين على مضيفه الشرطة بهدف نظيف سجله الكونغولي باول خوسي مبوكو في الدقيقة 90، ليتصدر ترتيب المجموعة الأولى بأربع نقاط بعدما كان قد تعادل مع الأهلي السعودي 1-1، وفي الدقيقة الأخيرة كذلك، الأمر الذي يثير قلق عشاق «أصحاب السعادة» خصوصاً بعد الإهدار العجيب للفرص من قبل المهاجم سيباستيان تيغالي المنضم حديثاً للمنتخب بعد حصوله على الجواز الإماراتي.

ويثير تيغالي (34 عاماً) القلق قبل ظهوره الشهر المقبل مع المنتخب في التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022، وأمم آسيا 2023، بعد الأداء المتواضع الذي ظهر عليه أمام أهلي جدة والشرطة على التوالي، إذ أخفق في الوصول إلى شباك الأول على الرغم من حصوله على خمس فرص محققة كانت سانحة أمامه للتسجيل لكن ناب عنه الكوري الجنوبي تشانغ ريم في الدقيقة 90، واستمر ظهور تيغالي الضعيف في مباراة الشرطة أمس، وبدا غير قادر على مجابهة قوة الدفاع العراقي من الناحية البدنية الذي تفوق لاعبوه في جميع الكرات المشتركة مع لاعب الوحدة، كما أضاع تيغالي فرصة مثالية بعد أن تلقى كرة عرضية دون أدنى مضايقة من الدفاع، لكنه وضع الكرة برأسه بجوار القائم «7»، وبخلاف تلك الفرصة، اختفى أغلب فترات المباراة خصوصاً في الشوط الثاني، دون أن يهدد مرمى الحارس العراقي أحمد باسل بأي لعبة.

وفي التفاصيل، دخل الوحدة أجواء اللقاء بتحفظ دفاعي لامتصاص الاندفاعة المتوقعة من جانب أصحاب الأرض، إذ لعبت خبرة فارس جمعة ورفاقه في القضاء على الخطورة العراقية التي اتسمت بالفردية الشديدة.

ونجح الوحدة بعد تلك اللعبة في السيطرة على أجواء اللقاء، وحصل على ضربة ثابتة من موقع جيد في مواجهة الكرة لعبها إسماعيل مطر إلا أن الكرة ارتطمت بالحائط البشري وغيرت مسارها إلى ضربة ركنية دون أن تُستغل «15».

وتعرض مرمى محمد الشامسي لتهديد على فترات متباعدة كان أبرزها تسديدة نبيل صباح من داخل الصندوق لكنها مرت بجوار القائم الأيسر

وبرز حارس الوحدة في مطلع الشوط الثاني، إذ منع هدفاً مُحققاً على فريقه من ضربة رأس للاعب العراقي سعد عبدالأمير وحول الكرة بصعوبة إلى ركنية «48».

وتألق محمد الشامسي في التصدي لتسديدة علي يوسف هاشم، «الخطرة»، وأمسكها على مرتين «68».

وتمكن لاعب الوحدة مبوكو من التسجيل في الوقت القاتل، بعد عرضية لي ميونغ، إذ غمزها برأسه في مكان صعب على الحارس العراقي.