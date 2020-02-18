اتحاد الشطرنج يدعو إلى جلسة مصارحة مع الأندية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دعا اتحاد الشطرنج الأندية الأعضاء في الجمعية العمومية إلى ما سماه جلسة مصارحة، تُعقد عند الثامنة من مساء بعد غدٍ، بمقر نادي الشارقة للشطرنج بحضور ممثلين للهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية.

وقال اتحاد الشطرنج في بيان له أمس: «في إطار حرصنا جميعاً على الاستمرار في تطبيق نهج القيادة الرشيدة من خلال تعزيز الجوانب الإيجابية، ودعم كل أوجه التقارب، وتغليب المصلحة العام ومصلحة أذكياء الشطرنج، نتشرف بدعوة الأسرة الشطرنجية إلى عقد جلسة مصارحة لترتيب الأولويات وتبادل الآراء ووجهات النظر، وإزالة كل ما يدعو إلى سوء الفهم، وتقديم الحلول المناسبة للمرحلة المقبلة بكل شفافية ورحابة صدر». وعانى اتحاد الشطرنج أزمات متعاقبة في الأشهر الأربعة الماضية، بعد أن قدم ستة أعضاء من مجلس الإدارة استقالاتهم.