التحقيق مع الشباب السعودي في «استئجار جمهور»

المصدر: الرياض ■د.ب.أ

كشف وكيل رئيس هيئة الرياضة السعودية رجاء الله السلمي، عن فتح تحقيق رسمي بعد تداول صور ومقاطع فيديو لعمالة داخل مدرجات ملاعب كرة القدم تم استئجارها من قبل نادي الشباب، المنافس بالدوري السعودي للمحترفين.

ونشر حساب القناة «الإخبارية» أمس، صوراً ومقاطع فيديو توضح وجود عمالة بأعداد كبيرة في ملعب الملز (وسط الرياض) تحمل أعلام نادي الشباب.

وقال الإعلامي عبدالعزيز المريسل، بعد مباراة الشباب والنصر الجمعة الماضي وانتهت بفوز النصر 4-1: «شاهدت حافلات تقوم بإنزال عمالة لتحضر في مدرج نادي الشباب، وكانت تحمل أعلام فريق الشباب».

وتخصص هيئة الرياضة مكافأة مليون ريال للأندية التي تشهد مدرجاتها حضوراً جماهيرياً كثيفاً.