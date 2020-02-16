سحب قرعة «خماسيات دبي القضائي» لكرة القدم

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

سُحبت أول من أمس، قرعة بطولة معهد دبي القضائي في نسختها الثامنة لخماسيات كرة القدم 2020، وتنطلق على ملاعب المعهد 17 الجاري وحتى 17 مارس. وحضر القرعة القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام المعهد، رئيس اللجنة العليا المنظمة، وعدد من كبار الشخصيات والإداريين الذين يمثلون المؤسسات التي أكدت مشاركتها، والبالغ عددها 24 مؤسسة حكومية وشبه حكومية وخاصة. وتضم قائمة المشاركين: الإدارة العامة للدفاع المدني، بلدية دبي، القيادة العامة لشرطة دبي، دبي لخدمات الإسعاف، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية - الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، جمارك دبي، هيئة كهرباء ومياه دبي، النيابة العامة بدبي، محاكم دبي، هيئة الطرق والمواصلات، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، هيئة الصحة - دبي، ديوان سمو الحاكم، اقتصادية دبي، دائرة الأراضي والأملاك في دبي، هيئة دبي للطيران المدني، مطارات دبي، هيئة تنمية المجتمع بدبي، السياحة والتسويق التجاري بدبي، زايد للإسكان، دبي للسيليكون، جمعية دار البر، التميمي للمحاماة والاستشارات القانونية، وتعاونية الاتحاد.