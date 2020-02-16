الملا بطلاً لفئة الاستعراض في مونديال الكويت للدراجات المائية

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

تُوّج عضو فريق أبوظبي، النجم الإماراتي راشد الملا، بطلاً لفئة الحركات الاستعراضية في الجولة الأولى من بطولة العالم للدراجات المائية، التي أقيمت في الكويت، وأسدل الستار عليها مساء أمس، مع ختام الجولة والمرحلة الثانية من البطولة، وحصد الملا العلامة الكاملة عبر المرحلتين الأولى والثانية، بالوصول للنقطة رقم 50، وتصدر الفئة التي حمل لقبها عن الموسم الماضي في البطولة.

وجاءت نتائج المرحلة الثانية مغايرة للبطل راشد الطاير، في فئة «جالس محترفين جي بي 1»، الذي تصدّر المرحلة الأولى لكنه تعرض لعطل في منتصف سباق المرحلة الثانية، ليخرج من السباق ويتوج بلقب هذه الفئة الكويتي، يوسف العبدالرزاق، برصيد 47 نقطة، وفي فئة «واقف سيدات» حلت ممثلة فريق أبوظبي، إيما نولي، في المركز الخامس، مع نهاية المراحل الثلاث الخاصة بهذه الفئة، بعد أن حصدت 44 نقطة، حيث فازت بلقب «واقف سيدات» الفرنسية جيسكا شافين، برصيد 66 نقطة، وجاءت هذه النتيجة بعد شطب مركز إيما في المرحلة الثانية، وسحب 22 نقطة منها بعد تعرضها لانقلاب مفاجئ في المسار، وفي فئة «واقف رجال» حقق النرويجي ستين سكتالين المركز الأول، ووصل للنقطة 62 في صدارة الترتيب العام لهذه الفئة.من ناحيته، هنأ رئيس بعثة فريق أبوظبي، سالم الرميثي، راشد الملا، وأكد أن تألق بطل فريق أبوظبي في أول منافسة دولية عالمية، وحصد المركز الأول على منصات التتويج في الكويت، عبر الجولة الافتتاحية للدراجات المائية، هما بداية الغيث لموسم إنجازات جديد، وتميز وتفوق للرياضة البحرية الإماراتية على يد أسياد البحر، وقال في بيان صحافي: «التألق والتميز لأبطالنا في الكويت في أول جولة عالمية ودولية، هما بداية سيل قادم من الإنجازات هذا الموسم لفريق أبوظبي، وأيضاً تأكيد على الاستمرار على النهج نفسه الذي بدأنا به منذ تأسيس الفريق وحتى الآن»، وأضاف الرميثي: «الحضور المبهج لأبطالنا في الكويت، والتميز طيلة مراحل البطولة، كانا بوابة عبور من أجل أفضل النتائج، وأيضاً تسجيل بداية قوية للموسم الحالي، خصوصاً أننا نحمل لقبَي فئتين في الدراجات المائية، وهدفنا في الجولات المقبلة حصد المزيد».