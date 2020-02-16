زلاتكو: على العين تدارك الأمور سريعاً في «آسيا».. وسيستعيد الثقة أمام النصر

المصدر: معاذ كمبال■العين

قال مدرب فريق العين السابق، والمنتخب الكرواتي حالياً، زلاتكو داليتش، الذي قاد «الزعيم» إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم عام 2016، بعد 13 عاماً من الغياب، إنه «لايزال غير مصدق أن العين يخسر على أرضه وبين جمهوره بنتيجة كبيرة من سيبهان»، مؤكداً في الوقت نفسه أن على الفريق الاجتهاد في لقاء النصر السعودي حتى يحقق الفوز، وأنه واثق بأن العين سيعود بقوة، وسيستعيد الثقة في الجولة الثانية بالبطولة الآسيوية الثلاثاء المقبل.

يذكر أن العين افتتح مبارياته في المجموعة الرابعة بدوري الأبطال، الثلاثاء الماضي، حين خسر على ملعبه بنتيجة 4-صفر من سيبهان، وبات مطالباً بالتعويض والفوز في لقاء النصر المقبل، وهو بالغ الصعوبة بالنظر إلى قوة الفريق السعودي الذي تعادل 2-2 في لقائه الأول أمام السد.

وقال المدرب الكرواتي، لـ«الإمارات اليوم»، إنه تابع تفاصيل المباراة التي جمعت «الزعيم» وسيبهان، وإنه حتى اللحظة متفاجئ بتعرض العين لهذه الخسارة الكبيرة، ولا يجد لها تفسيراً منطقياً.

وأضاف زلاتكو داليتش، الذي لديه سجل جيد أمام الأندية الإيرانية في أبطال آسيا، أن الخسارة يمكن أن تحدث في كرة القدم وهي أمر طبيعي، معرباً عن أمله أن يتمكن «الزعيم» من التعويض في مباراة الجولة الثانية التي ستقام على استاد هزاع أيضاً.

وقال: «يجب على الفريق أن يتدارك الأمور سريعاً، وأن يعود إلى الطريق الصحيح في أقرب وقت بداية من المباراة المقبلة، لأن الفوز فقط سيبقي أمله في التأهل، في حين أن الخسارة ستصعب الأمور عليه بعد ذلك لبلوغ دور الستة عشر».

ولدى زلاتكو داليتش قصة ملهمة مع فريق العين في دوري أبطال آسيا بنسخة 2016، إذ خسر في افتتاح دور المجموعات باستاد هزاع بن زايد أمام الجيش القطري، وخسر الجولة الثانية أمام المنافس ذاته خارج الديار، لكنه بعدها استطاع أن يقود «الزعيم» لسلسلة من الانتصارات وصولاً للمباراة النهائية التي خسرها أمام شونبوك الكوري الجنوبي 2-3، بمجموع المباراتين. وأكد المدرب الكرواتي الذي يتولى حالياً تدريب منتخب بلاده ووصل معه لنهائي مونديال 2018 أمام فرنسا، أن على لاعبي فريق العين بدورهم الاجتهاد أكثر وتقديم أفضل ما لديهم دائماً، وتابع: «فريق بحجم نادي العين في تقديري يستحق أن يكون دوماً بين أفضل 10 أندية في القارة الآسيوية».

وقضى زلاتكو مع «الزعيم» 1048 يوماً، خاض خلالها 137 مباراة في كلٍّ من دوري أبطال آسيا ودوري الخليج العربي وكأس رئيس الدولة وكأس السوبر وكأس الخليج العربي وكأس السوبر الإماراتي - المغربي، وحقق الفوز في 79 مباراة، وتعادل في 31، وخسر 27، وسجل الفريق تحت قيادته حصيلة جيدة من الأهداف بلغت 269، فيما تلقت شباكه 149، وتحت قيادته حقق الفريق أربع بطولات وخرج من 12.

ويحسب للمدرب الكرواتي أنه قاد الفريق للظهور في نهائي دوري أبطال آسيا، بعد انتظار دام 13 عاماً، كما وصل قبلها لنصف النهائي قبل أن يخرج على يد الهلال السعودي، فيما استعاد الفريق لقبي دوري الخليج العربي وكأس رئيس الدولة، بعد غيابه عن منصة التتويج لفترة طويلة، ولم يخسر إلا أمام الأهلي والشباب والجزيرة في الدوري، وأمام الجيش في أبطال آسيا.

وبعث الكرواتي زلاتكو برسالة خاصة لجماهير الفريق عبر «الإمارات اليوم»، قال فيها إنه يود تقديم الشكر لكل الجماهير واللاعبين والإدارة على اللحظات الرائعة التي عاشها خلال الفترة التي كان فيها مدرباً للفريق، وتابع: «لم أنس النادي ولا الجماهير، وأقول لهم انتظروني قريباً في مدينة العين».

- فريق بحجم نادي العين في تقديري يستحق أن يكون دوماً بين أفضل 10 أندية في القارة الآسيوية.

- خسر زلاتكو مع العين أول مباراتين في 2016 لكنه قاد «الزعيم» لسلسلة انتصارات أوصلته إلى النهائي ليخسره أمام شونبوك.