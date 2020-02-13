محمية المرموم تستضيف منافسات «تحدي الصحراء» غداً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تحتضن محمية المرموم في الثامنة من صباح غدٍ منافسات النسخة السادسة من بطولة «تحدي الصحراء»، التي تقام بدعم مجلس دبي الرياضي، بمشاركة الآلاف من مختلف الأعمار والجنسيات.

وقال بيان صحافي: «يواجه المشاركون 22 عائقاً خلال المنافسات، وينطلق سباق المحترفين من الرجال في الساعة الثامنة صباحاً، على أن ينطلق سباق المحترفين للنساء عند الـ8:20 صباحاً، وتنطلق منافسات فئة المحترفين للفرق في الساعة 8:40 صباحاً».

وأوضح البيان: «تنطلق منافسات الفئة المفتوحة للكبار في الساعة التاسعة صباحاً، ويواجه فيها المتسابقون 12 عائقاً على مسافة خمسة كيلومترات، وتم تخصيص فئة لصغار السن، حيث ينطلق سباق الصغار من عمر ست إلى تسع سنوات في التاسعة صباحاً، ويواجه المتسابقون في هذه الفئة 11 عائقاً، كما ينطلق سباق الصغار من عمر 10 إلى 15 سنة عند الـ9:30 صباحاً، ويواجه المتسابقين 12 عائقاً على مسافة كيلومترين».