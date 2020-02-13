راشد الملا يشارك في بطولة العالم للدراجات المائية بالكويت

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكد بطل العالم في الحركات الاستعراضية، نجم فريق أبوظبي، راشد الملا، استعداده الكامل لخوض منافسات الجولة الأولى من بطولة العالم للدراجات المائية، التي تنطلق اليوم في الكويت بمشاركة وحضور أبطال المنافسة والفئات الخمس للبطولة. وقال الملا الذي يحمل لقب فئة الحركات الاستعراضية لموسمي 2018 و2019 إنه على الرغم من تعرضه لكسر في يده خلال التدريبات التي كان يقوم بها في يناير الماضي استعداداً للبطولة، إلا أنه سيشارك ويدخل في هذه الجولة كي لا يفرط في نقاط جولة الافتتاح، وتسجيل بداية قوية في مشوار الدفاع عن لقبه.

وأكد الملا في تصريحات صحافية أن عشق رياضة الدراجات المائية بالنسبة له يفوق أي ألم، وهو تحد كبير بالنسبة له، خصوصاً أنه أول رياضي عربي إماراتي يحرز لقب الحركات الاستعراضية، ويرغب في أن يكمل هذا الإنجاز بتكرار الفوز باللقب للموسم الثالث على التوالي.