5 أسباب تقف وراء البداية الآسيوية المخيبة لـ«الزعيم»

المصدر: معاذ كمبال - العين

أحبط فريق العين قاعدته الجماهيرية بالخسارة المفاجئة والكبيرة أمس على أرضه برباعية نظيفة أمام فريق سيبهان الإيراني في مستهل مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، في اللقاء الذي استضافه استاد هزاع بن زايد في مواجهة لم يقدم فيها العين المستوى المتوقع، لدرجة أن معظم جماهيره غادرت المدرجات بعد استقبال الهدف الثالث في الدقيقة 52.

وافتتح محمد محبي رباعية سباهان في الدقيقة 38، ثم أضاف زميله كيروس الهدف الثاني مطلع الشوط الثاني في الدقيقة 46، وعزز سوروش رفيعي بالهدف الثالث في الدقيقة 52، بينما اختتم الرباعية محمد طيبي في الدقيقة 78.

وتقف 5 أسباب وراء الهزيمة الكبيرة لفريق العين في انطلاق البطولة القارية، حيثلم يقدم لاعبو «الزعيم» الأداء المنتظر منهم بالاستمرار في النهج الهجومي والاستحواذ على الكرة الذي عرفوا به في المباريات السابقة، سواء في لقاءات الدوري أو مواجهة الملحق الآسيوي أمام بونيودكور الأوزبكي، إذ ظهرت الخطوط متباعدة بشكل واضح، خصوصاً في وسط الملعب، كما كانت الأخطاء الدفاعية ساذجة ونتج عن أحدها تسجيل هدف لصالح الضيوف.

وكان واضحاً غياب الانسجام الكامل بين ثنائي الوسط كايو كانيدو وصانع الألعاب الكازاخستاني إسلام خان خلال التحركات بالكرة أو من دونها، ما تسبب في عدم التعاون بينهما، ليميل بعدها إسلام خان للعب بالجبهة اليمنى بشكل أكثر، فيما تفرغ كايو للعب دور المهاجم الثاني من الجبهة اليسرى.

وبدا واضحاً تأثر أصحاب الأرض بغياب لاعب الوسط يحيى نادر، ما اضطر المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل للدفع باللاعب الشاب فلاح وليد أساسياً، فيما لم يكن لاعب المحور الآخر أحمد برمان في مستوى اللقاء، وغادر أرضية الملعب وحل مكانه الفرنسي عمر ياسين في الدقيقة 65.

وأحكم مدرب الضيوف أمير قلعنوي الخناق على الجبهة الهجومية اليمنى لفريق العين، وحد من انطلاقات بندر الأحبابي، وهو ما كان المدرب قد ذكره في المؤتمر الصحافي قبل اللقاء، بأن خطورة العين في جبهته اليمنى، ليضطر الاحبابي للقيام بواجبات دفاعية أكثر من المعتاد قبل أن يغادر الملعب بديلاً لجمال معروف.

ولم ترتق معظم الهجمات العيناوية لمستوى الخطورة بخلاف اجتهادات فردية من التوغولي لابا كودجو، وصانع الألعاب إسلام خان، لكن تسديداتهما لم تكن مركزة، وضل معظمها طريق الشباك، فيما تكفل خط الدفاع بإنهاء خطورتها.

ولم تفلح محاولات المدرب البرتغالي بيدرو في تغيير النتيجة، فبعد استقبال الثالث قرر التخلي عن الجانب الدفاعي بالكامل، فأجرى تبديلين هجوميين بدخول جمال معروف وعمر ياسين، وتسبب ذلك في فقدان التوازن في الملعب، لتستقبل شباكه الهدف الرابع، وأكمل بدخول محسن عبدالله مكان كايو لكن الضيوف ظلوا الأكثر خطورة. يذكر أن العين يواجه في المباراة المقبلة النصر السعودي 18 الجاري.

الأسباب الـ5

1- تباعد الخطوط في وسط الملعب وكثرة الأخطاء الدفاعية.

2- غياب التفاهم بين الثنائي الكازاخستاني إسلام خان والبرازيلي كايو.

3- تأثر العين الواضح على مستوى الوسط نتيجة غياب يحيى نادر.

4- القراءة الجيدة لمدرب سيبهان قلعنوي بعد أن ضيق الخناق على الجبهة اليمنى لفريق العين.

5- غياب تام لخطورة أبرز هدافي العين، التوغولي لابا كودجو. العين يواجه في المباراة المقبلة فريق النصر 18 الجاري.