«الانضباط» توجه لفت نظر إلى الوحدة بسبب برغش

المصدر: منصور السندي - دبي

وجهت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها أمس بمقر الاتحاد في دبي، لفت نظر إلى نادي الوحدة لمخالفته قرار مجلس إدارة الاتحاد بعدم تضمين إصابة لاعب الفريق محمد برغش في النظام الجديد الذي استحدثه اتحاد الكرة الخاص بإلزام الأندية بتسجيل الإصابات التي يتعرض لها اللاعبون، لوضعها ضمن السجل الخاص باللاعبين حتى يكون الجهاز الفني للمنتخب الوطني على علم بحالات اللاعبين في حال تم اختيار أي لاعب للمنتخب.

وتصل العقوبة التي يمكن أن يتعرض لها النادي المخالف إلى 100 ألف درهم.

وقال نائب رئيس اللجنة المتحدث الرسمي المستشار حمدان الزيودي في تصريحات صحافية: «إن لجنة الانضباط قررت توجيه لفت النظر إلى الوحدة بناء على تقرير من طبيب المنتخب الوطني».

وأضاف الزيودي: «كما قررت لجنة الانضباط رفض الشكوى التي كان قد تقدم بها فريق كواترو بداعي عدم وجود سيارة إسعاف مجهزة ورجال أمن خلال مباراة الفريق الأخيرة ضد فريق الموج في دوري الدرجة الثانية»، مؤكداً أن «اللجنة اعتمدت نتيجة المباراة كما جاءت في تقرير الحكم وهي فوز الموج 3-1».