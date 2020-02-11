أولى جولات «الشراعية 60 قدماً» تنطلق السبت

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، يوم السبت المقبل، سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، ضمن روزنامة السباقات البحرية 2019-2020.

وأكدت اللجنة المنظمة أن التسجيل للمشاركة في السباق متاح لجميع الراغبين في المشاركة من النواخذة والملاك، حيث تستمر عملية التسجيل حتى موعد إغلاق باب التسجيل بعد غدٍ، وإعلان قائمة السفن المشاركة.

من جانبه، قال مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، هزيم محمد القمزي، إن اللجنة المنظمة ستعمل على التجهيز مبكراً لانطلاقة السباق وإقامته في الموعد المحدد، بالتنسيق مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، التي تعمل دائماً مع النادي لإنجاح كل الفعاليات.

وأكد القمزي أن اللجنة المنظمة للسباق المرتقب تراقب عن كثب جميع التقارير المتعلقة بحالة البحر وحركة الأمواج، عبر الاطلاع اليومي على تقارير المركز الوطني للأرصاد، وعدد من المواقع التي تهتم بحالة البحر، وذلك من أجل إقامة السباق في أفضل الظروف، مشيراً إلى أنه في حال حدوث أي طارئ سيتم إخطار المشاركين عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة.