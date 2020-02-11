بالفيديو.. نجوم أرسنال: انتظروا «مدفعجـية» جدداً بعد معسكر دبي

المصدر: جوني جبور ■ دبي

وضع فريق أرسنال الإنجليزي خلال معسكره، أمس، في دبي، اللمسات الأخيرة على لقائه مع نيوكاسل، الأحد المقبل، في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بخوض تدريباته في مجمع ند الشبا بدبي التي استمرت منذ السابع من الشهر الجاري، بإشراف المدرب الجديد الإسباني ميكل أرتيتا. وقال نجوم أرسنال لـ«الإمارات اليوم»، إن «الأجواء كانت إيجابية للغاية في معسكر دبي، في ظل وضع الخطوط العريضة مع أرتيتا، ونتطلع إلى مصالحة جمهور النادي والعودة إلى التألق في ما تبقى من جولات الدوري الإنجليزي، بدايةً من لقاء نيوكاسل، لذا سنكون «مدفعجية» جدداً، وسنظهر بصورة مختلفة في ما تبقى من مواجهات». وأضافوا أن «البداية المتعثرة والمركز الحالي لا يرضي طموحاتهم، وحتى طموحات جمهور النادي، وسنبذل مجهودات مضاعفة للعودة إلى المكانة الطبيعية التي يحتلها النادي كأحد أعرق الأندية الإنجليزية»، مشيرين إلى «ضرورة تقديم مستوى مميز أمام الفرق القوية التي سيواجهونها، خصوصاً مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، ثم المواجهة المرتقبة مع ليفربول المتصدر الحالي للدوري في الثاني من شهر مايو المقبل».

ويحتل أرسنال المركز العاشر على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة مع ختام الجولة 25.

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