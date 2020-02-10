رسمياً.. الإيطالي فيفياني مدرباً للفجيرة

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

أعلنت شركة كرة القدم لنادي الفجيرة، في حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن التعاقد رسمياً مع المدرب الإيطالي فابيو فيفياني، لقيادة الفجيرة في الموسم الحالي لدوري الخليج العربي، بدلاً من المدرب الجزائري مجيد بوقرة، الذي تم إنهاء مهمته كمدير فني للفريق بعد سلسلة من النتائج التي وضعت الفريق في المركز قبل الأخير لدوري الخليج العربي برصيد 12 نقطة.

ومن المرتقب أن يدشن المدرب فيفياني تدريباته لـ«الذئاب» عصر اليوم، وسبق للمدرب فيفياني تدريب اتحاد كلباء في فترتين، نجح بإحداهما في تحقيق البقاء التاريخي.