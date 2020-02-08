«سواريز الوصل» يردّ على «أوسو عجمان» في مباراة دون المتوسط

المصدر: أحمد طارق ■دبي

أحرز المهاجم البرازيلي ويلتون سواريز هدفاً في الوقت القاتل، لينقذ الوصل من الخسارة أمام عجمان ويتعادل الفريقان بهدف لكل منهما، أمس، على استاد الوصل في زعبيل، في الجولة الـ16 من دوري الخليج العربي، ليرفع «الإمبراطور» رصيده إلى 23 نقطة، بينما وصل رصيد «البرتقالي» إلى 18 نقطة.

قدم الفريقان أداءً أقل من المتوسط خصوصاً في الدقائق الـ25 الأولى من المباراة، إذ تعددت التمريرات الخاطئة من لاعبي الفريقين، بينما كانت الأفضلية من جانب عجمان الذي كاد أن يحرز الهدف الأول من هجمة مرتدة أهدرها البرازيلي فاندر فييرا، الذي راوغ دفاع الوصل وسدد الكرة في يد الحارس حميد عبدالله (10).

في المقابل، نشط الوصل وأهدر أربع فرص محققة، عندما لعب علي صالح كرة عرضية، ولعبها الوافد الجديد، الألماني كريستيان تريش برأسه وأكملها فابيو ليما، ولكن حارس عجمان علي الحوسني تصدى لها (28).

وأحرز الغاني ويليام أوسو الهدف الأول لعجمان من كرة لعبها عصام فايز، وراوغ أوسو ثلاثة لاعبين من مدافعي الوصل، قبل أن يسدد الكرة بمهارة في المرمى (45).

وفي الشوط الثاني، سيطر «الفهود» على مجريات اللعب، وسدد الألماني تريش كرة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها علي الحوسني (49)، ورغم صمود دفاع «البرتقالي»، إلا أن البرازيلي ويلتون سواريز أحرز هدف التعادل (88) بعدما غاص خلف الكرة داخل منطقة الجزاء وغمزها برأسه في المرمى لتنتهي المباراة بالتعادل.

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الدقيقة التي أحرز فيها سواريز هدف التعادل للوصل.