تعادل غير مرضٍ يبقي خورفكان والفجيرة في القاع

المصدر: محمد فاضل ■الشارقة

محمد فاضل ■الشارقة

تعادل فريقا خورفكان والفجيرة 2-2، أمس، في استاد خالد بن محمد في نادي الشارقة بالحزانة، ضمن الجولة 16 لدوري الخليج العربي، ليصبح رصيد خورفكان تسع نقاط مقابل 12 نقطة للفجيرة.

وتعتبر نتيجة التعادل غير مرضية للفريقين، لكونها أبقتهما بالمركزين الأخيرين.

وفي التفاصيل، ظهرت المباراة بمستوى فني جيد، وكاد خورفكان يفتتح التسجيل عن طريق فهد حديد بعد أن سدد كرة أرضية زاحفة مرت الى جنب القائم ولامست الشباك من الخارج (21).

وحصل خورفكان على ضربة جزاء بالرجوع إلى تقنية الفيديو بعد إعثار للاعب فهد حديد من قبل أحمد الزيودي، سجل منها خورفكان الهدف الأول عن طريق البرازيلي رافائيل جوميروس (29)، وكاد الفجيرة يتعادل بعدها بدقيقة واحدة لولا أن تسديدة الغاني أسانتي ذهبت أعلى العارضة بشكل غريب.

ونجح الفجيرة في تسجيل هدف التعادل عن طريق البرازيلي غابرييل بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء (35)، مستفيداً من خطأ العاجي أتوني كوامي في تشتيت الكرة.

وواصل خورفكان هجومه وكاد يسجل مجدداً، لولا أن تسديدة البرازيلي رامون لوبيز ذهبت أعلى العارضة بقليل (43)، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويسجل هدف خورفكان الثاني من كرة رأسية مستفيداً من مناولة رائعة للاعب فهد حديد (44)، ومن هجمة مرتدة سدد المنفرد بالمرمى رامون لوبيز وارتطمت كرته بالقائم (56).

وعاد بعدها الفجيرة وسجل التعادل من كرة رأسية للاعب عبدالله صالح (59) مستفيداً من كرة ركنية لعبها فهد سبيل.

واندفع خورفكان للأمام في محاولة منه للتسجيل تصدى لإحداها حارس الفجيرة سددها جوميروس (76)، وأخرى لريكاردو غوميز وذهبت أعلى العارضة (79)، كما تصدى حارس خورفكان محمد يوسف لكرة سددها جيفرسون (81).

ورفع خورفكان رصيده إلى تسع نقاط والفجيرة 12 نقطة.