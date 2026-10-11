خفض السرعة على طريق الفجيرة – خورفكان من 120 إلى 100 كيلومتر في الساعة اعتباراً من الثلاثاء

أعلنت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، عن تخفيض حدود السرعة المسموح بها على طريق الفجيرة – خورفكان، من 120 إلى 100 كيلومتر في الساعة، اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 13 أكتوبر 2026، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية والمحافظة على سلامة مستخدمي الطريق.

وأوضحت شرطة الفجيرة، في تنويه مروري نشرته عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، أن القرار يتضمن خفض الحد الأقصى للسرعة المسموح بها بمقدار 20 كيلومتراً في الساعة، ما يستدعي من السائقين مراعاة التغيير عند استخدام الطريق، والانتباه إلى حدود السرعة الجديدة مع بدء تطبيقها في الموعد المحدد.

ويشمل التعديل الطريق الرابط بين مدينتي الفجيرة وخورفكان، حيث يتعين على قائدي المركبات التقيد بالسرعة المعلنة، وعدم الاعتماد على حدود السرعة السابقة، مع مراعاة اللوحات والإرشادات المرورية التي تنظم حركة السير.

وأهابت القيادة العامة لشرطة الفجيرة بجميع مستخدمي الطريق الالتزام بالسرعات المحددة والتقيد بالتعليمات المرورية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين، مؤكدة أهمية تعاون السائقين في الالتزام بالأنظمة المرورية بما يسهم في توفير بيئة آمنة لجميع مستخدمي الطريق.

ويأتي تخفيض السرعة ضمن التعاون بين شرطة الفجيرة ووزارة الطاقة والبنية التحتية، في خطوة تعكس الاهتمام بتعزيز مستويات السلامة على الطريق، وترسيخ مسؤولية السائقين في الالتزام بقواعد السير والمرور للحد من المخاطر المرتبطة بالقيادة.