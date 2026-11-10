وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين في اصطدام مركبة بشاحنة متوقفة بالفجيرة

توفي مواطن يبلغ من العمر 28 عاماً، وآخر عربي الجنسية يبلغ 16 عاماً، وأصيب شخصان آخران، إثر اصطدام مركبة كانت تقلّهم بشاحنة متوقفة على شارع الفجيرة - خورفكان، عند الساعة الـ12 من منتصف ليل أمس، فيما نُقل المصابان إلى مستشفى الشيخ خليفة بالفجيرة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأفاد مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة الفجيرة، رئيس مركز خدمات المرور والترخيص، العميد صالح محمد عبدالله الظنحاني لـ«الإمارات اليوم»، بأن الحادث وقع نتيجة اصطدام المركبة بشاحنة متوقفة على طريق الفجيرة - خورفكان، ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة شخصين آخرين كانا برفقتهما داخل المركبة.

وأضاف أن الفرق الشرطية والإسعاف الوطني انتقلت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ خليفة بالفجيرة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما باشرت الجهات المختصة إجراءاتها للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

وأكد الظنحاني ضرورة توخي السائقين أعلى درجات الحيطة والانتباه أثناء القيادة، ومراقبة الطريق بصورة مستمرة، خصوصاً خلال ساعات الليل، وفي ظل حركة الشاحنات على مختلف طرق الإمارة، وتوقف بعضها أحياناً لفترات طويلة على جوانب الطرق أو في المواقع القريبة من مسارات المركبات، ما يستدعي مضاعفة التركيز وتوقع المخاطر المحتملة والتعامل معها في الوقت المناسب.

كما دعا إلى الالتزام بالسرعات المحددة، وتخفيف السرعة عند الاقتراب من الشاحنات والمركبات المتوقفة، وترك مسافة أمان كافية تتيح التوقف الآمن أو تغيير مسار المركبة عند ظهور أي عائق مفاجئ، مع التأكد من خلو المسار قبل التجاوز، وعدم الانتقال بصورة مفاجئة بين المسارات.

وشدد على خطورة الانشغال بالهاتف المتحرك أو أي أمر آخر يصرف انتباه السائق عن الطريق، مؤكداً أن لحظات قليلة من عدم التركيز قد تقلل زمن الاستجابة، وتؤدي إلى حوادث جسيمة، لاسيما على الطرق التي تشهد حركة مكثفة للشاحنات والمركبات الثقيلة.

وأشار الظنحاني إلى أهمية التقيد باللوحات الإرشادية والتحذيرية، ومراعاة ظروف الطريق وكثافة الحركة المرورية، وعدم الاكتفاء بالسرعة القانونية إذا كانت حالة الطريق تتطلب سرعة أقل.