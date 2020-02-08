منى حيدر.. وصلاوية تطلب النجمة الثالثة في طائرة السيدات العربية

المصدر: جوني جبور ■الشارقة

كشفت لاعبة فريق الوصل لكرة الطائرة منى حيدر، عن طموحها وفريقها بانتزاع النجمة الثالثة على التوالي في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، حين تدافع وزميلاتها حالياً عن لقبي نسختي 2016 و2018، بطموح «الهاتريك»، في المسابقة المقامة ضمن منافسات النسخة الخامسة للدورة التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة حتى 12 فبراير الجاري، وينافس في ألقاب مسابقاتها الأولمبية التسعة ومن ضمنها الطائرة، 78 نادياً يمثلون 18 دولة عربية.

وقالت حيدر لـ«الإمارات اليوم»، إن «الطموحات كبيرة في مواصلة طائرة الوصل التألق والحفاظ على اللقب، بعد أن نجحت مع زميلات وبشعار الإمبراطور في الفوز باللقب في نسختي 2016 و2018»، مشيرةً إلى صعوبة المهمة في ظل تحديات تفرضها قوة المنافسة التي تشهدها النسخة الحالية، خصوصاً من الأندية العربية القادة من القارة الإفريقية.

وأوضحت: « مع تقارب المستويات وارتفاع حدة المنافسة وجب عليّ وعلى زميلاتي في الوصل بذل مزيد من الجهد، وتقديم الأداء الأفضل الذي يضمن لنا إضافة لقب جديد في دورة أسجل فيها مشاركتي الرابعة على التوالي، وتشهد مستويات أعلى بكثير مما شهدناها في المرات السابقة، خصوصاً الأندية العربية المصرية والجزائرية والتونسية التي عادة ما تنافس بقوة في المسابقات القارية».

وأشارت حيدر إلى أن كرة الطائرة لم تكن من الألعاب المحببة لديها، وقالت: «أنحدر من عائلة رياضية، فأنا وأربعة من أشقائي مارسنا نشاطات رياضية مختلفة، فبداياتي جاءت مع كرة السلة في ظل تشجيع من أشقائي، قبل أن تقودني المصادفة وفي ظل الحرص على الاستمرار في ممارسة الرياضة إلى دخول عالم كرة الطائرة مع الوصل عام 2002، ومنذ ذلك التاريخ وأنا أدافع عن ألوان النادي وحققت معه العديد من الإنجازات، بجانب المشاركة مع المنتخب الوطني الذي سبق أن توجت معه أيضاً بألقاب جماعية وفردية، من أكثرها قرباً إلى قلبي لقب أفضل لاعبة محور وخط دفاع في البطولة الخليجية عام 2010، بجانب لقب أفضل لاعبة في دورة الألعاب الخليجية للمرأة عام 2015».

وتابعت: «اتساع دائرة الألعاب في دورة الشارقة ووصولها إلى الرقم 9 في النسخة الحالية، يعد بكل المقاييس مكسباً فنياً مهماً، ليس على صعيد كرة الطائرة فحسب، بل في مدى الفائدة التي يمكن للاعبات العربيات جنيها في تلك المسابقات، سواء في توفير عامل الاحتكاك أو على صعيد الارتقاء بمستوى المنافسات، وجسر الفجوة التي تفصلهن عن المسابقات القارية والدولية».

وأكملت: «تسير رياضة المرأة العربية في الطريق الصحيح حين تنجح كل رياضية في تقديم المردود الإيجابي في مثل هذه الدورات على صعيد الأندية، والتي ستنعكس بالتأكيد بالإيجاب على مسيرة المنتخبات الوطنية العربية».

وعن الصعوبات التي واجهتها في مسيرتها، قالت: «لم تكن مسيرتي الطويلة التي تمتد 18 عاماً في كرة الطائرة لتستمر لولا الرعاية والاهتمام من قبل الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة الطائرة رئيسة لجنة المنتخبات، التي قدمت الكثير لكرة الطائرة الإماراتية والوصل، خصوصاً في القدرة على تخطي التحديات والصعوبات التي تواجه اللاعبات، ومن أبرز تلك المصاعب التنسيق بين الحياة العملية والدوامات الوظيفية وفترات التدريبات».

وسجلت منافسات أمس في كرة الطائرة فوز الوصل على فريق تلدرة السوري 3-1 بواقع «25-14 و26-24 و19-25 و24-14».

برونزية للإمارات في رماية البندقية

اكتفت راميات نادي الشارقة لرياضة المرأة وبرصيد 1778.1 نقطة بنيل الميدالية البرونزية والمركز الثالث في منافسات رماية الفرق في فئة البندقية لمسافة 10 أمتار ضغط هوائي، والتي جرت أمس على الصالة المغطاة في نادي الشارقة لرياضة المرأة.

وواصلت الرماية البحرينية هيمنتها على مسابقات الرماية في الدورة، بعد نجاح البحرينيات في انتزاع ذهبية فرق هذه المسابقة، بحصولهن على إجمالي 1849 نقطة، متفوقات بفارق 27.9 نقطة عن راميات سلطنة عمان اللاتي سجلن 1821.1 نقطة، وحللن بالمركز الثاني.

ذهب زوجي الطاولة لنواعم الجزائر

توج نادي الجمعية الرياضية النسوية الجزائري، أمس، بذهبية منافسات الزوجي في مسابقة تنس الطاولة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، وذلك بفوز الثنائي الجزائري كاتية كساسي ومليسة ناصري على ثنائي نادي الفتاة الرياضي الكويتي المكون من منوة الشمري ومريم سليمان، بواقع ثلاثة أشواط دون رد (11-7 و12-10 و11-4)، في المباراة النهائية التي جمعتهما على الصالة المغطاة في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.