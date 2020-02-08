«بن بطل» ينتزع لقب الجولة الثانية لكأس آل مكتوم بميدان

المصدر: جوني جبور - دبي

قدّم جواد غودولفين «بن بطل» بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، أداءً باهراً في تجربته الأولى على المضامير الرملية، عقب تحقيقه لانتصار مهم بلقب الجولة الثانية من بطولة التحدي على كأس «آل مكتوم» المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 2» لمسافة 1900 متر، التي جرت في الشوط الخامس والرئيس من السباق السادس في كرنفال كأس دبي العالمي، الذي أقيم أول من أمس على مضمار ميدان، ورعت أشواطه السبعة «مبادلة للاستثمار» بإجمالي جوائز بلغت مليوناً و300 ألف دولار، وينافس على ألقابها 80 من نخبة الخيول المحلية والدولية. وفي ثانية البطولات، فاز المهر «فور لفت» لرايدم للسباقات، وإشراف المدرب دووغ أونيل، بلقب الـ«2000 غينس الإماراتي». وفي بقية النتائج، توجت المهرة «بيلا فيفر» المملوكة لإسطبلات جيه، بلقب الشوط الافتتاحي «تحضيري ميدان كلاسيك»، قبل أن يذهب لقب الشوط الثاني للجواد «ووفن» لشركة «نيفر ساي داي»، ثم فوز «رسومات» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بلقب بطولة «دبي للسرعة» في الشوط الرابع.

وشهد الشوط السادس الانتصار الثاني لغودولفين في الأمسية، بعد فوز الجواد «آرت دي فال» بإشراف شارلي آبلبي وقيادة وليام بيوك، ليسدل الستار بالهاتريك والانتصار الثالث لغودولفين، عقب فوز المهرة «بيوند ريزون» مع المدرب ذاته شارلي آبلبي، والفارس وليام بيوك، بلقب الشوط السابع والختامي.