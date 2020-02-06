مدير العين: ضغط المباريات قدر الأندية الكبيرة

المصدر: معاذ كمبال - العين

قلّل مدير فريق العين، أحمد الشامسي، من ضغط المباريات الذي يواجه «الزعيم» في شهر فبراير الجاري، على الرغم من كونه يخوض فيه سبع مباريات من العيار الثقيل، في المنافسات الثلاث التي ينافس عليها الفريق، وهي دوري الخليج العربي وكأس رئيس الدولة ودوري أبطال آسيا، لكنه أشار إلى أن الضغط على «الزعيم» سيكون أكثر في شهر أبريل المقبل، الذي سيكون الأصعب نظراً إلى الفارق الزمني القليل بين كل مباراة وأخرى.

وأكد الشامسي لـ«الإمارات اليوم» أن ضغط المباريات، في شهر فبراير الجاري، الذي بدأه الفريق بالفوز على الوصل بخماسية نظيفة في مسابقة الدوري، ليس هو التحدي الأصعب الذي ينتظر «الزعيم» في الموسم الحالي في كل المنافسات، كون أن هناك فترة جيدة لالتقاط الأنفاس على الرغم من إعادة برمجة المباراة المؤجلة أمام فريق اتحاد كلباء لتقام بتاريخ 14 الجاري بين اللقاءين الآسيويين.

وفي شهر أبريل المقبل، الذي سيكون حاسماً في مشوار العين في كل المسابقات الثلاث سيخوض الفريق ست مباريات، لكن مع فارق زمني قليل يصل أحياناً إلى أربعة أيام فقط بين كل مباراتين، وسيبدأها «الزعيم» من البطولة الآسيوية بمواجهة السد، ويستقبل في ما بعد بني ياس في دوري الخليج العربي، ويخرج للقاء النصر في البطولة ذاتها، على أن يواجه سبهان الإيراني في الآسيوية أيضاً خارج ملعبه، قبل أن يعود لملعبه مجدداً لمواجهة عجمان، فيما يختتم الشهر بلقاء الظفرة.

وقال الشامسي إن توقيت المباراة المؤجلة أمام اتحاد كلباء، صعب لأنه بين مباراتي سبهان الإيراني والنصر السعودي، وقال: «صحيح أن توقيتها ربما يكون صعباً، لكن العين معتاد على ضغط المباريات التراكمية التي تقام في فترة وجيزة، واستطاع من قبل أن يتخطى هذه الصعوبات، وبالتأكيد هذا قدر الأندية الكبيرة».

ولدى العين خبرة سابقة في مجابهة ضغط المباريات، وهو ما بدا واضحاً في مشاركته التاريخية في كأس العالم للأندية في نسخة عام 2018، حينما خاض أربع مباريات خلال 10 أيام فقط، واجه خلالها أندية تيم ويلينغنتون النيوزلندي والترجي التونسي، وريفير بليت الأرجنتيني وريال مدريد الإسباني، واستطاع أن يحصل على المركز الثاني.

وشدد مدير فريق العين على أن ضغط المباريات لا يجب أن يكون سبباً على الإطلاق في عدم تحقيق الانتصارات في أي مباراة أو فقدان إي نقاط حتى بالتعادل، وقال: «علينا أن نكون على قدر التحدي، نحن نستهدف المنافسة على لقب الدوري، كما أن لقب كأس رئيس الدولة من ضمن أولوياتنا وكذلك البطولة الآسيوية».

وأشار أحمد الشامسي إلى أن العين يمرّ بمرحلة مهمة في مسيرته الموسم الحالي، خصوصاً بعد التأهل لمرحلة المجموعات لدوري أبطال آسيا، عقب تخطي بونيودكور في مباراة الملحق، وقال: «نأمل أن يكون التوفيق حليفنا في كل البطولات، نحن نمرّ بمرحلة مهمة، الأهم في حالياً أن نكون على قدر التحدي ونحقق المطلوب منا في كل مباراة».

ويحتل العين المركز الثالث في جدول تريب دوري الخليج العربي برصيد 27 نقطة خلف الجزيرة، بفارق تسع نقاط عن شباب الأهلي المتصدر، ولديه مباراة مؤجلة أمام اتحاد كلباء، بينما في كأس رئيس الدولة تأهل إلى ربع النهائي على حساب خورفكان، ليصطدم بمواجهة الوصل نهاية الشهر الجاري، فيما يستهل مشواره في دوري المجموعات بدوري أبطال آسيا، الثلاثاء المقبل، على أرضه أمام سبهان الإيراني.

ويسعى «الزعيم» لتفادي الخروج للموسم الثاني على التوالي خالي الوفاض من الألقاب، بعد أن حقق، قبل موسمين، الثنائية التاريخية الدوري والكأس، ومن وقتها ضل الفريق طريق منصات التتويج، غير أن حظوظه مواتية في الموسم الحالي، بالمنافسة على لقب كأس رئيس الدولة، في وقت يتمسك فيه بآمال اللحاق بشباب الأهلي متصدر ترتيب الدوري.

مباريات العين في فبراير

7 فبراير: العين x الشارقة

11 فبراير: العين x سبهان الإيراني

14 فبراير: كلباء x العين

18 فبراير: العين x النصر السعودي

21 فبراير: العين x الوصل «الكأس»

27 فبراير: حتا x العين

مباريات العين في أبريل

6 أبريل: السد x العين

10 أبريل: العين x بني ياس

16 أبريل: النصر السعودي x العين

20 أبريل: سبهان الايراني x العين

24 أبريل: العين x عجمان

30 أبريل: الظفرة x العين