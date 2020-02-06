180 من نخبة رياضيي الترايثلون في «دولية أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشف مجلس أبوظبي الرياضي المشرف على تنظيم بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون برعاية ضمان، أن 180 من نخبة رياضيي الترايثلون في العالم سيشاركون في النسخة السادسة التي تقام بين 5 و7 مارس في حلبة مرسى ياس.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد أمس بمقر مجلس أبوظبي، بحضور الأمين العام عارف العواني. وتتميز القائمة في دورة 2020 بمشاركة المصنفين العشرة الأوائل من فئة الرجال على مستوى العالم، إلى جانب تسعة من أفضل رياضيات الترايثلون على مستوى العالم، وكذلك الرياضيون من أصحاب الهمم الذين سيتنافسون خلال البطولة للتأهل إلى الألعاب الأولمبية و«البارا أولمبيك» التي ستقام في يوليو بمدينة طوكيو اليابانية.

وتضم قائمة النخبة جوناثان بروانلي، وأليستير بروانلي، وخافيير غوميز، وهنري شومان، بجانب السيدات مثل كاتي زافيريس، ورايتشل كلامر، وآندريا هيويت، وجودي ستيمبسون.

وإلى جانب سباقات النخبة، هناك أيضاً فئات للسباق تضم 3000 من الهواة واليافعين، الذين سيحظون بفرصة للسباق في دورة مماثلة في نهاية الأسبوع. وتضم البطولة على مدار ثلاثة أيام جدولاً حافلاً لسباقات 19 فئة مختلفة، ما يمنح الرياضيين الهواة من مختلف الأعمار والقدرات الفرصة للمشاركة في هذا الحدث الرياضي المميز.