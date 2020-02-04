«الفجيرة للفنون القتالية» في صدارة الأندية بدولية الفجيرة للتايكواندو

المصدر: تصدّر منتخب الأردن ترتيب المنتخبات المشاركة في بطولة الفجيرة الدولية المفتوحة التايكواندو (G2)، التي اختتمت أول من أمس في

تصدّر منتخب الأردن ترتيب المنتخبات المشاركة في بطولة الفجيرة الدولية المفتوحة التايكواندو (G2)، التي اختتمت أول من أمس في مجمع زايد الرياضي، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، محرزاً 10 ميداليات، بواقع أربع ذهبيات وفضيتين وأربع برونزيات، وحل منتخب تركيا ثانياً محققاً أربع ذهبيات وبرونزية واحدة، وجاء منتخب الصين تايبيه ثالثاً بذهبية واحدة وفضية وخمس ميداليات برونزية. بينما حقق منتخب الإمارات ثماني ميداليات، منها ذهبيتان وثلاث فضيات وثلاث برونزيات. وعلى مستوى الأندية الإماراتية حقق نادي الفجيرة للفنون القتالية المركز الاول بإحرازه 38 ميدالية ملونة (8 ذهبية و11 فضية و19 برونزية)، تلاه نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بـ22 ميدالية (ست ذهبيات وخمس فضيات و11 برونزية)، يليهما نادي الشارقة بإحرازه 16 ميدالية (ذهبيتان وفضيتان و12 برونزية).