العامري: انتخابات اتحاد الكرة تسير بسلاسة وشفافية.. ونعمل باستقلالية

المصدر: منصور السندي - دبي

أكد رئيس اللجنة الخاصة بالإشراف على انتخابات اتحاد كرة القدم، المستشار سالم بهيان العامري، أن العملية الانتخابية تسير بسلاسة وشفافية كاملة، وصولاً إلى الموعد المحدد لإجراء الانتخابات في الـ12 من مارس المقبل، لانتخاب مجلس الإدارة الجديد للاتحاد للدورة الانتخابية 2020 -2024، خلفاً للاتحاد السابق الذي تقدم باستقالته، مشدداً على أن لجنته تعمل باستقلالية تامة، وأنهم وجدوا كل الدعم والتسهيلات اللازمة من قبل اتحاد الكرة، وكذلك من قبل الأمانة العامة في الاتحاد، التي تقوم بتسهيل كل الإجراءات المتعلقة بعمل اللجنة، لافتاً إلى أن العملية الانتخابية قطعت حالياً نصف المشوار، خصوصاً بعد فوز الشيخ راشد بن حميد النعيمي برئاسة الاتحاد بالتزكية، واصفاً إجراء الانتخابات بالنظام الجديد عن طريق القائمة الموحدة، الذي اعتمدته الجمعية العمومية لاتحاد الكرة أخيراً، بالأنسب، ويصب في مصلحة كرة الإمارات في المرحلة المقبلة، بعدما تمت تجربة إقامة الانتخابات بالنظام السابق، وهو نظام الانتخاب المباشر.

وقال سالم بهيان العامري لـ«الإمارات اليوم»: «اللجنة المشرفة على الانتخابات مستقلة تماماً، إذ إنه عندما وصلتنا استمارة الترشيح الخاصة بترشيح الشيخ راشد بن حميد النعيمي لمنصب رئيس الاتحاد، قامت اللجنة بعقد اجتماع بحضور جميع الأعضاء الذين نظروا في استمارة الترشيح، واطلعوا كذلك على المستندات المقدمة في هذا الخصوص، وتمت مقارنتها بلائحة الانتخابات، ووجدناها مطابقة للائحة، وبالتالي اتخذت اللجنة قراراً بقبولها».

وأكد سالم بهيان العامري أن: «فوز الشيخ راشد بن حميد النعيمي بمنصب رئيس الاتحاد بالتزكية لاقى إجماعاً كبيراً من كل المستويات، والجميع فرح ومستبشر خيراً بقيادته لكرة الإمارات، نظراً لأن لديه طموحات كبيرة».

ومن المقرر أن يفتح غداً باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد، التي ستستمر حتى الـ13 من الشهر الجاري.

ورداً على سؤال بشأن رأيه في إجراء الانتخابات بنظام القائمة الموحدة بدلاً من النظام السابق، قال العامري: «في تقديري إجراء الانتخابات بنظام القائمة الموحدة يعد الأفضل والأسهل، كونه يأتي بمجلس إدارة منسجم بين كل أعضائه، كما أن نظام القائمة الموحدة يسهل العملية الانتخابية، وفي تقديري فإن الجمعية العمومية باتحاد الكرة لم تتخذ قراراً بتطبيق النظام الجديد للانتخابات إلا بعدما اكتشفت الأندية العيوب السابقة التي صاحبت عملية الترشح في الانتخابات السابقة».

وعما إذا كانت هناك أي صعوبات واجهت اللجنة في عملها، أوضح: «اللجنة لم تجد حتى الآن أي صعوبة في مسألة الانتخابات من خلال تطبيق الجدول الزمني لهذه العملية، وصولاً إلى اليوم الأخير المحدد بالـ12 من مارس الجاري، وسيتم إجراء الانتخابات في دبي، لكن لم يتم حتى الآن تحديد مكان إقامتها، وسنقوم لاحقاً بتحديد المكان الذي ستجرى فيه الانتخابات». وأوضح سالم العامري: «الأمور الخاصة بالانتخابات تسير بكل سهولة وسلاسة، وهناك تجاوب كبير من الأمانة العامة لاتحاد الكرة، ومن اتحاد الكرة، ونتقدم بالشكر إلى المسؤولين في الأمانة العامة بالاتحاد، الذين سهّلوا الإجراءات المتعلقة بعمل اللجنة». وأشار سالم بهيان العامري إلى أنه يتمنى أن تسير العملية الانتخابية في المرحلة المقبلة بالسلاسة نفسها التي مرت بها المرحلة السابقة.

وأكمل: «قطعنا شوطاً كبيراً في العملية الانتخابية، خصوصاً أن فوز المرشح لمنصب رئيس الاتحاد بالتزكية يجعل بقية العملية الانتخابية تمضي بكل سهولة».

وعن الرسالة التي يمكن أن يوجهها إلى الأندية بخصوص الانتخابات، أكد سالم بهيان العامري أن أمام اللجنة وقتاً كافياً لتقديم المستندات المطلوبة الخاصة بالمترشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد، مطالباً إياهم بعدم التأخر في تقديم هذه المستندات، ومساعدة اللجنة المشرفة على الانتخابات في أداء عملها، مؤكداً أن الأمور الخاصة بتقديم هذه المستندات سهلة جداً، وبإمكان الأندية أن تقوم بتسليمها باليد في مقر اتحاد الكرة في كل من أبوظبي ودبي، بشرط أن يكون الشخص الذي يقوم بعملية التسليم مخولاً بشكل رسمي من قبل النادي المعني.

الجميع فرح ومستبشر خيراً بقيادة راشد بن حميد للكرة الإماراتية.

باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد يُفتح غداً وحتى 13 الجاري.