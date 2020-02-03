شباب الأهلي يتعثر أمام ثاني أضعف دفاع في الدوري

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

فشل فريق شباب الأهلي في التسجيل بمرمى مضيفه الفجيرة (ثاني أضعف دفاع في الدوري)، وخرج متعادلاً من دون أهداف، أمس، في الجولة 15 من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وتصدى دفاع الفجيرة إلى عدد كبير من المحاولات الهجومية للفرسان، عندما نجح حارس المرمى، عبدالله التميمي، والمدافعون في إبطال مفعول هجمات عدة، منها 13 ضربة ركنية لشباب الأهلي.

وبهذه النتيجة، حافظ شباب الأهلي على صدارته للدوري برصيد 36 نقطة، أما الفجيرة فرفع رصيده إلى 11 نقطة. وبرز لاعب الفجيرة، إبراهيم المنصور، نجماً للمباراة بعد أن تمكن من تنظيم خطَّي الوسط والدفاع ومراقبة المولدوفي لوفانور.

وكاد شباب الأهلي يفتتح التسجيل لولا أن الكرة التي سددها الإسباني، بيدرو كوندي، ذهبت إلى جانب القائم.

ومن أول محاولة للفجيرة شن البرازيلي غابريل هجمة خطرة بعد مراوغته اثنين من مدافعي شباب الأهلي، ودخوله منطقة الجزاء، وناول الكرة إلى خليل خميس إلا أن الأخير تلكأ في تسديدها إلى المرمى (9).

وتخلى «الذئاب» عن الحذر وشن هجمات أخرى، عندما تدخل ماجد ناصر وأمسك كرة سددها البرازيلي جيفرسون بشكل مباغت، وتدخل ماجد مرة أخرى وأبعد كرة سددها الغاني اسانتي المنفرد بالمرمى.

وأضاع لاعب شباب الأهلي، عبدالله النقبي، كرة هدف محقق، عندما سدد من على مشارف الجزاء إلى أعلى العارضة (43).

وفي الشوط الثاني، زج شباب الأهلي بإسماعيل الحمادي لتقوية الهجوم، وتراجع الفجيرة للدفاع معتمداً على الهجمات المرتدة، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.