التوحيدي: فوز مربط دبي بجائزة زايد للخيول العربية «شرف كبير»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعرب المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية، المهندس محمد التوحيدي، عن سعادته بنيل المربط جائزة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للخيول العربية، معتبراً أن اللقب يجدد العهد مع التميز الذي أضافته الجائزة لإنجازات مربط دبي، منذ إطلاقها قبل سنوات قليلة، مشيراً إلى أن المربط لايزال يحتفظ بالمركز الأول في عدد الألقاب التي حصل عليها. وقال التوحيدي في تصريحات صحافية: «الجائزة تعني بالنسبة لنا شرفاً كبيراً، إنها تحمل اسم الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. مربط دبي الذي يحتفظ بمعظم ألقابه أحق بشرفها، لما حققه من إنجازات في إنتاج الخيل العربي وتطويره ونشر الأجود في الإمارات والعالم».