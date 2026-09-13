رسالة غريبة من هنغاريا لبريطانيا: نريد استعادة الحصانين اللذين أُهديناهما للملك تشارلز عند اعتلائه العرش

ذكرت صحيفة "تيليغراف" البريطانية أن هنغاريا طالبت الملك تشارلز الثالث بإعادة حصانين من سلالة "ليبيتسانير"، كانا قد أُهديا إليه عام 2024 بمناسبة اعتلائه العرش.

وأفادت الصحيفة بأن قصر باكنغهام تلقى رسالة من وزارة الزراعة الهنغارية، وصفت بأنها ذات "طابع حاد"، تطالب بإعادة الحصانين إلى مربط الخيول الحكومي في قرية سيلفاشفاراد شمال هنغاريا، الذي أُحضرا منه.

ووفقا للصحيفة، فقد سلمت الرسالة التي تحمل الطلب في يوليو الماضي. وفي وقت لاحق، اعترفت السلطات الهنغارية بأن المطلب أُرسل نتيجة "خطأ إداري"، وقالت سفارة هنغاريا في بريطانيا إن الحصانين سيبقيان في بريطانيا كما كان مقررا في الأصل.

غير أن وزارة الزراعة الهنغارية أوضحت أن الحيوانين نقلا رسميا بموجب عقد إعارة، ويبقيان ملكا للدولة المجرية، رغم اعتبارهما هدية.

وقد اختير الحصانان، واسمهما "نيلسون" و"إيفيكو"، لخيول البلاط الملكي البريطاني في عام 2024. وتشير "تيليغراف" إلى أن الجانب الهنغاري كان يخطط في البداية لتسليم الملك ليس الحصانين فحسب، بل أيضا طقما احتفاليا كاملا – عربة "ليبيتسانير" تجرها أربعة خيول والزينة المرافقة لها. وفي النهاية، لم يشارك الحصانان الواصلان في المواكب الملكية الرسمية، واستقرا في الإسطبلات الملكية في مدينة وندسور البريطانية.

ووفقا للصحيفة، أُهدي الحصانان للمملكة عندما كان فيكتور أوربان يشغل منصب رئيس وزراء المجر، والآن تعيد القيادة الجديدة للبلاد بزعامة رئيس الوزراء الحالي بيتر ماغيار النظر في قرارات السلطة السابقة، في إطار مراجعة شاملة للعلاقات الثنائية والسياسات الموروثة.