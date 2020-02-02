تفوق إماراتي في بطولة الشارقة لقفز الحواجز

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تألق فرسان الإمارات بشكل لافت في بطولة الشارقة الدولية لقفز الحواجز، حيث نال فريقا الناشئين والشباب المركز الأول، وحلّ فريق الأشبال ثانياً في بطولة الأمم، وفاز عيسى عمران في فئة الثلاث نجوم بمنافسة تجميع النقاط.

وعزز فرسان الإمارات سيطرتهم، حيث حل الأشبال ثانياً، وذهب المركز الأول إلى الفريق المصري.

وحاز فريق الشباب اللقب، بعد فوزه في جولتين على حواجز ارتفاعها 130 سم، وضم الفرسان: حميد المهيري وموفي الكربي وسعيد المازمي وعلي الكربي، وسجل الفريق أربع نقاط جزاء في الجولة الثانية. وفي الناشئين حصد فريق الإمارات اللقب، حيث ضم الفريق الفرسان عمر عبدالعزيز المرزوقي، ومحمد اليحيائي، وعبدالله أمين ومحمد الكربي.