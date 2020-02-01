نادي الشارقة يثمّن دعم ومتابعة جواهر القاسمي للفريق

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أعلن نادي الشارقة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة يثمنون دعم ومتابعة قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، لفريق كرة القدم ولألعاب النادي كافة. وقال النادي في بيان، أمس: «نؤكد حرص وإصرار منظومة العمل بالنادي على مواصلة النجاحات وإسعاد جماهير الإمارة الباسمة». وكانت سموها، علقت على الهزائم التي تلقاها فريق الشارقة حامل لقب دوري الخليج العربي، كان آخرها من خورفكان متذيل ترتيب الدوري، وقالت سموّها في تغريدة على حسابها عبر «تويتر»: «ماذا جرى يا هل ترى؟ وينكم؟».