180 لاعباً في مهرجان «الواعدين» لأندية أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نظم اتحاد الإمارات لكرة القدم، أمس، بالتعاون مع الاتحاد الدولي (الفيفا) مهرجان اللاعبين الواعدين، بمشاركة 180 لاعباً مواليد 2009 و2011 من مختلف مدارس الكرة وأكاديميات أندية أبوظبي، وذلك في مقر أكاديمية نادي الجزيرة بمنطقة الشامخة.

ويهدف المهرجان إلى نشر لعبة كرة القدم بالدولة، واكتشاف مواهب كروية جديدة في سن مبكرة وصقلها في مختلف الأندية والأكاديميات التابعة للأندية، تحت إشراف خبراء ومدربين ذي كفاءة عالية، بالتنسيق الدائم والمستمر مع الإدارة الفنية باتحاد كرة القدم، الذي يُعدّ من أوائل الاتحادات التي طبقت برنامج (فيفا) للواعدين، لما له من فوائد ومكاسب كبيرة على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية . وتم خلال المهرجان التعرف بشكل أكبر إلى آلية عمل مدارس وأكاديميات الأندية، والاطلاع على المستوى الفني للاعبين الواعدين في هذه الفئة العمرية، وفق المعايير والشروط التي حددها الاتحاد الدولي.