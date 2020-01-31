ماجد حسن: طلبت من المعد البدني تجهيزي لمعسكر المنتخب في مارس

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

قال لاعب شباب الأهلي، ماجد حسن، إنه سعيد بالعودة إلى المشاركة مع فريقه في مباريات دوري الخليج العربي، بعد غياب دام أربعة أشهر بسبب الإصابة التي تعرض لها مع انطلاق الدوري. وكشف ماجد في حديث لـ«الإمارات اليوم» أنه سيبدأ العودة تدريجياً حتى يستعيد مستواه الطبيعي، ويعود لحجز مكانه الأساسي في الفريق، بجانب أنه «طلب من المعد البدني، تجهيزه حتى يكون لائقاً بدنياً لمعسكر المنتخب المرتقب في مارس المقبل، في حال تم توجيه الدعوة له في القائمة المنتظرة للمنتخب الذي يستعد لاستئناف مباريات التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023.

ونجح شباب الأهلي، أول من أمس، في مستهل مرحلة الإياب للدوري، في تحقيق الأهم خلال مباراة حتا، بتحقيق الفوز بهدف دون مقابل، ليواصل صدارته وابتعاده عن الوصيف الجديد فريق الجزيرة بفارق ثماني نقاط، بينما ابتعد شباب الأهلي عن حامل اللقب فريق الشارقة بفارق 11 نقطة.

وظهر ماجد حسن للمرة الأولى مع فريقه في الدقائق الـ15 الأخيرة، عندما حل بديلاً في الشوط الثاني، وأضاف: «أشكر الجهاز الفني والنادي على الوجود معي طوال الفترة الماضية، بالتأكيد أحتاج إلى وقت من أجل استعادة لياقتي والمستوى المطلوب مني، من أجل حجز مكان في التشكيل والعودة إلى معسكر المنتخب، في مارس المقبل، وهو الهدف الرئيس الذي أسعى إليه».

وتابع: «طلبت من المعد البدني خلال فترة الإعداد أن أكون جاهزاً لمعسكر المنتخب في مارس المقبل، وبشكل عام أشعر بأننا في الفريق نسير في الطريق الصحيح، لكن لايزال أمامنا مشوار طويل، وأتمنى أن أكون في أتم الجاهزية للعودة للمشاركة مع المنتخب، وكذلك مع شباب الأهلي في مباريات دوري أبطال آسيا». وقال أيضاً: «شباب الأهلي لا ينظر إلى المباريات في المستقبل فقط، نلعب كل مباراة على حدة، وننظر إلى الفوز في كل مباراة فقط، أمامنا ثلاث بطولات، وسنخوضها في وقت واحد الشهر المقبل، ما يتطلب جاهزية كل اللاعبين والإعداد الجيد لها من الآن، إذ ليس من الطبيعي أن يقدم الفريق المباريات نفسها بالمستوى نفسه، والأهم هو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في كل مباراة حتى نحقق لقب كل بطولة في النهاية». وكان شباب الأهلي قد فاز بصعوبة على حتا، إذ كان «الإعصار» قريباً من تحقيق التعادل في آخر 10 دقائق من المباراة، بعد أن أضاع لاعبوه أكثر من فرصة سهلة، كما تألق بشكل لافت حارس شباب الأهلي، ماجد ناصر، الذي لولاه لنجح حتا في إدراك التعادل.

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أشهر غاب خلالها ماجد حسن عن شباب الأهلي والمنتخب، قبل أن يعود للمشاركة بديلاً في لقاء حتا أول من أمس.