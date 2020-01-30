جواهر القاسمي تعلق على هزائم فريق الشارقة.. ماذا جرى يا هل ترى؟

المصدر: منصور السندي-الشارقة

علقت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، على الهزائم غير المبررة التي تلقاها فريق الشارقة حامل لقب دوري الخليج العربي لكرة القدم الموسم الماضي ولقب كأس سوبر الخليج العربي في بداية الموسم الحالي، التي كان آخرها من متذيل ترتيب فرق الدوري فريق خورفكان وهو أول فوز يحققه خورفكان منذ بداية مشواره في دوري الموسم الحالي ورفع به رصيده إلى سبع نقاط.

وقالت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي في تغريدة على حساب سموها عبر موقع التواصل الاجتماعي" توتير" " ماذا جرى يأهل ترى ؟؟ وينكم. ؟

وأضافت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي في تغريدتها" الأعزاء نادي الشارقة الإصرار على النجاح والتقدم من صفاتكم البارزة، أنتم تحملون أسم الأمارة الغالية، عليكم مسؤولية أكبر، لكم التحية".

وتراجع فريق الشارقة الذي كان يتصدر ترتيب فرق دوري الخليج العربي منذ بداية الموسم الحالي إلى المركز الثالث بعدما تجمد رصيده عند 24 نقطة فقط، إذ يتصدر ترتيب فرق الدوري حاليا فريق شباب الأهلي برصيد 35 نقطة، فيما يحل فريق الجزيرة في المركز الثاني برصيد 27 نقطة.

وتسببت خسارة الشارقة أمام خورفكان أمس الاربعاء بهدفين مقابل هدف في رفع فارق النقاط بين الشارقة وبين شباب الأهلي المتصدر الى 11 نقطة .

وفقد فريق الشارقة في الجولات الماضية للدوري خدمات لاعبه المحترف البرازيلي إيغور كورنادو الحائز على لقب جائزة أفضل لاعب في الدوري الإماراتي الموسم الماضي وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها أخيرا ويستعد حاليا إلى العودة إلى الملاعب مجددا.

وتفاعل مغردون مع تغريدة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، مطالبين إدارة نادي الشارقة بتدارك الأمور الخاصة بالفريق ومحاسبة المقصرين حتى يعود فريق الشارقة إلى سابق انتصاراته، فيما تساءل مغردون آخرين عن أسباب تراجع فريق الشارقة هل هي نفسية أم فينة ام إدارية أم ماذا يجري في نادي الشارقة.