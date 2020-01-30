مدرب الظفرة: هدف مبخوت المبكر وراء خسارتنا من الجزيرة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اعترف مدرب فريق الظفرة، الصربي فواك رازوفيتش، بأن الهدف الذي استقبلته شباكهم في مواجهة الجزيرة بواسطة المهاجم علي مبخوت في الدقيقة السادسة من انطلاقة المباراة كان سبباً في خسارتهم نتيجة المباراة، لأنه أثر على اللاعبين وجعلهم يغيرون من طريقتهم لرغبتهم في تسجيل هدف التعادل، نافياً في الوقت ذاته أن يكون فريقه قد تأثر بغياب المهاجم دييجو جارديل في وقت تجمدت فيه نقاط فريقه عند 23، بينما رفع الجزيرة رصيده إلى 27.

وقال في المؤتمر الصحافي عقب نهاية المباراة بخسارتهم بهدف دون مقابل هي الأولى للفريق بعد أربعة انتصارات متتالية: «هدف مبخوت المبكر، الذي دخل مرمانا في الدقيقة السادسة أثر علينا وجعلنا نلعب بطريقة مفتوحة، ولذلك بذلنا الكثير من الجهد لأننا كنا نسعى لتسجيل هدف التعادل حتى نتمكن من العودة للمباراة».

وأشار المدرب إلى أنه احتفظ بلاعبه البرازيلي دييجو جارديل في دكة البدلاء بسبب الإصابة التي تعرض لها سابقاً، وقال: «الإصابة بسيطة وهي كسر في الأنف، فضلت الاحتفاظ به في دكة البدلاء كإجراء احترازي أكثر، الحديث عن تأثر جواو بيدرو من الناحية الهجومية بسبب غياب جارديل غير صحيح، جواو دائماً ما كان يرجع لوسط الملعب لاستلام الكرات قبل بداية الهجمة».

يذكر أن الظفرة ظل يقدم مستويات مميزة في الفترة الاخيرة، وبالضبط منذ نوفمبر الماضي، حين خسر من شباب الأهلي في الجولة 8، فلم يتعرض للخسارة بعدها في الجولات 9 و10 و11 و12 و13، إذ فاز في أربع مباريات وتعادل مرة واحدة، قبل أن يخسر من الجزيرة أول من أمس. ورغم الخسارة إلا أن الظفرة قدم مباراة كبيرة، وكان نداً للجزيرة، ومازال في وضعية جيدة بالترتيب.

كايزر: راضٍ على مستوى اللاعبين

قال مدرب الجزيرة، الهولندي كايزر، إنه دخل المباراة واضعاً في حسبانه قوة الظفرة والصعوبات التي قد يواجهها لاعبوه، خصوصاً أن منافسهم يلعب على أرضه، لافتاً إلى أنه راض على المستوى الذي قدمه لاعبوه في وتسجيلهم هدف الفوز.

وعن الأخبار المتداولة عن قرب رحيل المغربي مراد باتنة، قال: لا اساس لها من الصحة، مؤكداً بقاء اللاعب.

المدير الفني للجزيرة ينفي الأخبار المتداولة عن اقتراب المغربي مراد باتنة من الرحيل.