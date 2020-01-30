ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات إلى الفوز في كأس دبي للبولو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قادت الفارسة، سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريقها الإمارات إلى تحقيق الفوز في الدور الثاني من بطولة كأس دبي الفضي للبولو، بعد تغلبه، أول من أمس، على فريق «ذئاب دبي» بنتيجة 13.5 هدفاً مقابل تسعة. على ملعب منتجع ونادي الحبتور للبولو والفروسية.

يذكر أن فريق الإمارات سبق وفاز على فريق الشيخة علياء آل مكتوم بنتيجة 13.5 هدفاً مقابل 10 أهداف.

وبالجولة الثانية نفسها نجح فريق الحبتور، بقيادة محمد خلف الحبتور، بالفوز على فريق زيدان السعودي بنتيجة 10 أهداف مقابل تسعة، ليضع أقدامه مبكراً في الدور الثاني، عقب فوزه الأول على غنتوت بـ10 أهداف مقابل تسعة.

وجاءت بداية المباراة قوية من فريق الإمارات، عندما أحرزت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد أول أهداف فريقها في الشوط الأول، والذي شهد سيطرة مطلقة على مجرياته لعباً ونتيجة بتعزيز التقدم لنهايته بإحراز فريق الإمارات أربعة أهدف مقابل هدف، وشهد الشوط الثاني صحوة الذئاب الذي سجل أربعة أهداف، ليعود الإمارات لتعزيز التقدم بإضافة هدفين لينهي الشوط بنتيجة 6/‏‏‏4.

وفي الشوط الثالث أحرز فريق الإمارات أربعة اهداف مقابل هدف، ليحسم النتيجة مبكراً لمصلحته 10/‏‏‏5، واستمرت الإثارة في الشوط الرابع، ثم الخامس، قبل أن ينهي الإمارات النتيجة بـ13.5 هدفاً.

البطولة شهدت فوز «الحبتور» على «زيدان السعودي» بنتيجة 10 أهداف مقابل 9.