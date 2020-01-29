الوحدة يهدد الفجيرة بمعنويات «مطر»

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

يستضيف الوحدة فريق الفجيرة عند الساعة 17:15 من مساء اليوم، على استاد آل نهيان، ضمن الجولة 14 من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وستكون الفرصة سانحة أمام الوحدة، لتحقيق انتصار جديد يعزز من مساعي أصحاب السعادة للتقدم خطوة جديدة نحو المقدمة.

ونجح الوحدة في تحقيق انتصارين مهمين بآخر جولتين على حساب الشارقة وحتا، رافعاً رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثامن حالياً.

ويعيش أصحاب السعادة أوج فتراتهم هذا الموسم، بعد بداية لم ترتق لطموحات الإدارة التي كانت تأمل في أن يكون فريقها منافساً قوياً في بطولة الدوري، لكن النتائج في بداية الموسم كانت دون المستوى.

بيد أن الوحدة وجد ضالته في الصفقات الجديدة التي أبرمها خلال فترة الانتقالات الشتوية وظهرت نتائجها خلال اللقاء السابق ضد حتا، إذ لم تستقبل شباكه أي أهداف للمرة الأولى بعد 12 مباراة متتالية، احتل خلالها الفريق ثاني أضعف دفاع في المسابقة.

ومنحت إدارة الوحدة الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة الفجيرة، بتمديد عقد قائد الفريق إسماعيل مطر موسماً آخر قابلاً للتجديد، بعد المستويات اللافتة التي يقدمها اللاعب هذا الموسم، رغم بلوغه عامه الـ35.

في المقابل، يخوض الفجيرة المباراة سعياً إلى العودة بنتيجة إيجابية تعزز من حظوظه في تحسين وضعيته بجدول الدوري، بعد أن خسر في الجولة الماضية من الظفرة 1-3 ليتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز 12.

ويأمل رجال المدرب الجزائري مجيد بوقرة، أن يكرروا النتيجة ذاتها التي تحققت في الدور الأول، حينما فازوا على الوحدة بهدف دون رد.