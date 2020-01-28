أول تصريح رسمي من اتحاد الكرة حول تجنيس البرازيلي ليما

المصدر: منصور السندي - دبي

كشف عضو اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم، رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، غانم الهاجري أن لاعب الوصل البرازيلي فابيو دي ليما ضمن قائمة المرشحين للتجنيس.

وقال الهاجري في تصريحات صحافية اليوم الثلاثاء "عندما طلب منا في اللجنة رفع تقرير بأسماء اللاعبين المؤهلين للتجنيس تم رفع اسماء ثلاثة لاعبين هم لاعب الوحدة سيبستيان تيغالي والعين كايو كانيدو والوصل فابيو دي ليما إلى اللجنة الانتقالية في اتحاد الكرة التي اعتمدتهم وتم رفع الأمر بخصوصهم إلى صناع القرار وتمت المرافقة عليهم وكانت العملية سهلة جدا".

وردا على سؤال عن اللاعب ليما أكد الهاجري أنه ليس لديه علم إلى أين وصل موضوعه، لكن ضمن اللاعبين الثلاثة الذين تم رفع تقرير بشأنهم للتجنيس.

وبخصوص لاعب الشارقة البرازيلي إيغور كورنادو أكد الهاجري أنه لم يكن من ضمن الاسماءالمرشحة.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق عن تجنيس اللاعبين سيبستيان تيغالي والعين كايو كانيدو من أجل ضمهما الى المنتخب الوطني استعدادا للمشاركة في تصفيات آسيا المؤهلة الى كأس العالم 2022، فيما لم يلعن حتى الآن عن ليما.

