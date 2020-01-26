انطلاق مونديال حلّ مسائل الشطرنج في الفجيرة

المصدر: محمد فاضل ■ الفجيرة

انطلقت، صباح أمس، منافسات بطولة الفجيرة الدولية لحل مسائل الشطرنج، التي تقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وينظمها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة بإشراف الاتحاد الدولي لحل مسائل الشطرنج، بحضور الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.

وأقيمت، أمس، منافسات الفئتين الثانية والثالثة في البطولة، التي تقام في فندق نوفوتيل الفجيرة، بمشاركة 359 لاعباً ولاعبة من 26 دولة، منهم 112 لاعباً ولاعبة من الإمارات، أبرزهم عمران الحوسني من نادي أبوظبي، وعمار السدراني من نادي الفجيرة. وتتميز المنافسات الحالية بمشاركة نخبة من أفضل أبطال العالم المصنفين، منهم حامل لقب النسخة الماضية، البولندي مورديزيا، وبطل العرب وإفريقيا، المصري باسم أمين.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة رئيس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، الدكتور عبدالله آل بركت، أن مشاركة نخبة أبطال العالم تمثل إضافة نوعية للبطولة.

ويمثل الإمارات لاعبو أندية الشطرنج في الفجيرة ودبي وأبوظبي، والشارقة ورأس الخيمة والعين، إضافة إلى مشاركة لاعبي المنتخب الوطني.