تذاكر مجانية للطلاب تحت 17 سنة في غولف «أوميغا دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك أن الطلاب دون سن الـ17 سيحظون بتذاكر مجانية ليجربوا ما يوفره الحدث من فعاليات وأجواء عائلية، في وقت استقبلت البطولة أكثر من 80 طالباً من سبع مدارس في الدولة خلال «اليوم السنوي للمدارس»، ضمن أبرز الفعاليات المصاحبة، التي تسعى من خلالها البطولة إلى تعزيز تطوير الغولف على مستوى قطاع الناشئين.

وتدخل بطولة أوميغا دبي مراحل الحسم بداية من اليوم، بعد اكتمال قائمة المتأهلين للجولتين النهائيتين في ختام منافسات اليوم الثاني التي أقيمت أمس، وسط منافسة قوية في الحدث الذي يحتفل بالنسخة رقم 31، ويقام على ملعب المجلس في نادي الإمارات للغولف بمشاركة نجوم العالم الذين يتنافسون على جوائز مالية تبلغ 3.25 ملايين دولار أميركي.

وفي أبرز أحداث اليوم الثاني للمنافسات، واصل الإنجليزي إيدي بيبيريل أداءه القوي وتقدم لصدارة الترتيب في منتصف نهار الجولة الثانية بعدما حقق خمس ضربات تحت المعدل، ليصبح مجموعه العام ثماني ضربات تحت المعدل.

كما تألق السويدي روبرت كارلسون الذي سجل أربع ضربات تحت المعدل في الجولة الثانية، ليصبح مجموعه الكلي سبع ضربات تحت المعدل، وهي الحال نفسها بالنسبة للجنوب إفريقي دين بروميستر الذي سجل أربع ضربات تحت المعدل في الجولة الثانية ليتساوى مع كارلسون بالمركز الثاني.

وتمسك الصيني وو أشون بالطموحات الصينية بعدما سجل ثلاث ضربات تحت المعدل، ليرفع رصيده العام إلى ست ضربات تحت المعدل ويبقى في دائرة المنافسة.

وفي ختام منافسات الجولة الثانية فإن نحو نصف اللاعبين سيغادرون المنافسات ولن يكملوا الجولتين الأخيرتين اللتين تكونان حصرياً لمن حقق أفضل النتائج في أول جولتين.

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طالباً من سبع مدارس شاركوا في «اليوم السنوي للمدارس» ضمن الفعاليات المصاحبة للبطولة.