سباق الجري لأكاديمية فاطمة بنت مبارك اليوم

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

ينطلق اليوم سباق الجري لأكاديمية فاطمة بنت مبارك في نسخته السادسة، الذي يعد من أهم الفعاليات الرياضية المتنوعة التي تنظمها أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.

وذكرت الأكاديمية في بيان، أمس: «يندرج السباق ضمن مبادرات الأكاديمية التي تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية والرياضية واللياقة البدنية، وتشجيع سيدات المجتمع المحلي على اتباع نمط حياة صحي. تعد رياضة الجري إحدى الرياضات السهلة التي يستطيع الجميع ممارستها في أي وقت، ولذلك تنظم الأكاديمية سباق الجري ثلاث مرات في السنة، في أبوظبي والعين وسط أجواء حيوية تمكن السيدات من المشاركة مع الأخوات والصديقات».

وأضافت «تُعد هذه الفعالية منصة رائعة لتمكين المرأة رياضياً، ولتصبح أكثر نشاطاً وصحة من خلال تشجيعها على ممارسة العديد من الأنشطة الرياضية بخصوصية، كما تحرص أكاديمية فاطمة للرياضة النسائية على تنظيمها سنوياً لمثل هذه الأنشطة، خصوصاً بعد النجاح الباهر الذي حصدته النسخ الأخيرة في الأشهر الماضية، والتي حظيت بمشاركة كبيرة وعدد لافت من المشاركات، باعتباره سباقاً مفتوحاً للجري خصص فقط للسيدات والفتيات من مختلف الأعمار، ولجميع الجنسيات، كما يهدف السباق لإتاحة الفرصة للسيدات للمشاركة في تجربة رياضية مميزة في بيئة آمنة».

وتتنافس المشاركات في السباق لمسافة 2.5 كلم، ستة كلم أو 11 كلم أو مسافة نصف الماراثون، ما يعادل 21.1 كلم، وسينطلق سباق نصف الماراثون عند الساعة 6:30 صباحاً، ويتألف من مسار بطول 10 كم، يليه مساران كل منهما بطول خمسة كلم، تصل بعدها المتسابقات إلى منطقة الشاطئ، وستنطلق فئة ستة كلم و11 كلم عند الساعة 7:30 صباحاً، وستتكونان من حلقة واحدة أو حلقتين من مسافة خمسة كلم.

من جهتها، أعربت ممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، فاطمة الحمادي، عن سعادتها بتنظيم سباق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للجري الخاص للسيدات فقط مرة أخرى، موضحة أن سلسلة سباقات الأكاديمية للجري تتماشى مع رؤية جعل الرياضة عنصراً من عناصر الحياة اليومية للمرأة الإماراتية، في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة النسائية من مختلف الجهات الحكومية والخاصة.

- السباق ضمن مبادرات الأكاديمية الهادفة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية.