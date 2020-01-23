عجمان "يخطف نقطة" من أنياب الجزيرة بـ10 لاعبين

المصدر: سيد مصطفى – عجمان

خطف عجمان نقطة مستحقة من الجزيرة بتعادلهما الإيجابي 1/1 في المباراة التي جرت بينهما مساء الخميس، على استاد راشد بن سعيد، لحساب الجولة 13 من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وكان عجمان، هو البادي بالتسجيل عن طريق لاعبه الغامبي، بوبكر تراولي، "8"، ثم نجح علي مبخوت، في إدراك التعادل من علامة الجزاء، "78".

وكان البرتقالي هو الطرف الأفضل طوال الشوط الأول، وهدد مرمى الحارس عبد الرحمن، العامري، في العديد من الفرص، التي كانت كفيلة بأن تزيد من النتيجة، إلى أن جاءت الدقيقة 45، حينما أشهر حكم اللقاء، عمار الجنيبي، البطاقة الحمراء لمدافع عجمان، حسن زهران، بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، وسط اعتراض من الدكة الفنية لأصحاب الأرض على القرار.

وأضطر عجمان، إلى التراجع في الشوط الثاني بسبب النقص العددي في صفوفه، وكان الحارس، علي الحوسني نجم هذا الشوط بتصدية للعديد من الفرص لمهاجمي الجزيرة، وبخاصة علي مبخوت ومراد باتنا.

وبتلك النتيجة يرفع عجمان رصيده إلى النقطة 14، والجزيرة للنقطة 24