«الآسيوي» يتخذ إجراءات جديدة ضد أندية إيران

المصدر: معاذ كمبال - العين

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميا أمس في بيان صحافي، تسلمت «الإمارات اليوم» نسخة منه، ملاعب الإمارات لإقامة مباريات أندية إيران في الملحق التمهيدي المؤهل إلى دور المجموعات بأبطال آسيا. ويتعين على فريق شهر خودرو الإيراني ملاقاة الكويت الكويتي بالإمارات، والأمر نفسه بالنسبة لاستقلال طهران مع الرفاع البحريني.

وقال البيان أن إجراءات النقل إلى ملاعب محايدة تم نتيجة الظروف الأمنية الراهنة، وقرار العديد من الحكومات إصدار تحذيرات من السفر إلى جمهورية إيران.

وكانت الأندية الإيرانية أعلنت خلال الأيام الماضية انسحابها من البطولة بسبب قرار الاتحاد الآسيوي بنقل المباريات لملاعب محايدة، وسيكون السبت المقبل موعداً حاسماً أمامها للمشاركة أو الانسحاب رسميا.