بني ياس يتعاقد مع بديل كوندي

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

قدمت شركة نادي بني ياس لكرة القدم لاعبها الجديد، البرازيلي الأصل الكزخستاني الجنسية، ريتشارد الميدا بديلاً للأسباني بيدرو كوندي.

وقال نادي بني ياس في حسابه على "تويتر": نعلن عن التعاقد مع اللاعب ريتشارد الميدا قادماً من صفوف نادي اف سي استانا الكزخستاني حتى نهاية الموسم الجاري وذلك للإلتحاق بصفوف الفريق الأول لكرة القدم".

وأضاف: "اللاعب وصل مساء هذا اليوم الثلاثاء إلى النادي وسيلتحق منذ يوم الأربعاء بالتدريبات".

يذكر أن وظيفة اللاعب هي خط الوسط كما يمكنه شغل العديد من الخيارات الفنية كونه يجيد مهنة صانع الألعاب بالإضافة إلى مركز الجناح الأيسر والأيمن.