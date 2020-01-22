كرونسلاف: مباراة بني ياس لها خصوصية.. والنصر جاهز للمواجهة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

قال مدرب النصر، الكرواتي كرونسلاف، خلال المؤتمر الصحافي للقاء بني ياس غداً في الجولة الـ13 من دوري الخليج العربي، إنه «لا يخشى على فريقه إلا من فرحة النصر»، وذلك في أعقاب تتويجه قبل أيام بكأس الخليج العربي.

وتابع: «مواجهة بني ياس لها خصوصية بالنسبة لي، حيث سبق وأن درّبتهم في الموسم الماضي، ولي معهم ذكريات رائعة».

وقال كرونسلاف: «الفريق طوى صفحة فرحة الكأس، لكنني لا أخفي خوفي من تأثير ذلك في معنويات اللاعبين».

ويحتل النصر المركز الثالث برصيد 23 نقطة، والفوز على بني ياس يقربه من صراع الصدارة على لقب الدوري.

وأضاف: «الأمر الإيجابي أن الأجواء مثالية في الفريق، وكل اللاعبين أدوا التدريبات بشكل قوي، ونحن جاهزون لهذه المباراة».

وأكد أن «اللقاء سيشهد غياب الحارس أحمد شامبيه، لتراكم بطاقاته الصفراء، لكننا استعدنا خدمات ثنائي الأولمبي جاسم يعقوب، وسعيد سويدان».

مباراة بني ياس تشهد غياب شامبيه، لتراكم البطاقات، ومشاركة متوقعة لجاسم يعقوب، وسعيد سويدان.

نادي الشارقة يحتفل بفوز «العميد» بلقب الكأس

زار، أمس، وفد من نادي الشارقة، برئاسة رئيس شركة كرة القدم، محسن مصبح، نادي النصر، من أجل تهنئة النادي بالفوز بلقب كأس الخليج العربي، الذي فاز به للمرة الثانية في تاريخه عقب الفوز على شباب الأهلي في المباراة النهائية، الجمعة الماضي. وكان في استقبال وفد الشارقة، رئيس شركة نادي النصر لكرة القدم، عبدالرحمن أبوالشوارب، والمدير التنفيذي، عبدالباسط علي، وأعضاء مجلس الإدارة. وقال محسن مصبح، إن

«سعادته كبيرة بمناسبة فوز النصر»، مشيداً بالشكل الرائع الذي ظهر به الفريق، خلال المباريات الماضية في الدوري وأيضاً الكأس.

من جانبه، ثمّن أبوالشوارب، زيارة وفد نادي الشارقة، مشيراً إلى أن مثل هذه الزيارات التي استقبلها النادي، خلال الأيام الماضية، تؤكد مدى ترابط الأندية وفرحتها بعودة «العميد» إلى منصات التتويج.