قمة القيادات الرياضية تنطلق في حلبة ياس بـ 12 جلسة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنطلق اليوم أعمال قمة قادة الرياضة العالميين، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي بحلبة مرسى باس على مدار يومين، من خلال 12 جلسة، بواقع ست جلسات في كل يوم.

ويشارك في القمة التي تقام للعام الثاني على التوالي 450 شخصية قيادية رياضية من مختلف أنحاء العالم، ينتمون لجميع التخصصات، سواء الإدارة الرياضية أو الإدارة الفنية، وكذلك الاستثمار الرياضي.

ويهدف تنظيم الحدث العالمي الكبير إلى الاستفادة القصوى من الشخصيات المدعوة من خلال نقاشات مثمرة وجلسات مطولة، تتضمن كل جوانب الرياضة وطرق تطويرها.

ولاقت النسخة الأولى من القمة التي أقيمت العام الماضي على هامش تنظيم كأس آسيا «الإمارات 2019» نجاحاً كبيراً، حيث حضرها عدد كبير من القيادات الرياضية، في ظل وجود الوفود المشاركة في البطولة القارية في تلك الفترة.

وتركز القمة في نسختها الثانية على مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بمختلف جوانب الرياضة، وطرح المبادرات حول أحدث ما تم التوصل إليه من ممارسات في مجالات الإدارة الرياضية والتسويق والاستثمار والاتصال بالجماهير، إضافة إلى استعراض عدد من التجارب الناجحة.